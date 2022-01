Sosiaali- ja terveysministeriö sekoitti koronapakan jälleen kerran – Päätöksenteon jahkailu on kestämätöntä

Korona on ollut keskuudessamme pian kaksi vuotta, mutta edelleen viranomaisten päätöksenteko on käsittämättömän hidasta ja askeleen myöhässä.

Koulujen pitäisi alkaa maanantaina. Vielä perjantaina puoliltapäivin kukaan ei tuntunut tietävän, mitä maanantaiaamuna tapahtuu.

Sosiaali- ja terveysministeriö otti loppiaisena kantaa: kevätlukukausi pitäisi aloittaa etäopetuksessa.

Siitä alkoi myrsky. OAJ kannatti, infektiolääkärit vastustivat ja ministerit ottivat kantaa: kuka puolesta ja kuka vastaan.

Käsittämättömintä oli OAJ:n aktiivisuus, kun suurin osa korona-ajan tutkimuksista puhuu koulujen auki olemisen puolesta. Ilmeisesti kyse ei olekaan lapsista ja nuorista vaan ainoastaan opettajista.

Sekin on tuntunut unohtuvan, että ministeriö ei voi sulkea kouluja. Sen päätöksen kunnat tekevät itse. Aluehallintovirasto taas voi sulkea koulutilat koko alueellaan.

Ministeriön suosituksia tosin on kuunneltu ja kunnioitettu, joten ministeriön kanta antaa suuntaa siitä, mitä tulee tapahtumaan lähipäivinä tai viikkoina.

Käsittämätöntä on päätösten vetkuttelu aivan kalkkiviivoille saakka.

Koronatilanteen heikkeneminen on ennakoitu jo ennen joulua. Osassa maata on oltu tämä viikko jo lähiopetuksessa, mutta kehä kolmosen sisäpuolella herätään loppiaisena. Ihan kuin kenenkään ei tarvitsisi tehdä mitään valmistelevia töitä ennen maanantaita. Koulukyydit on tilattu, samoin ruuat. Hyvinvointiyhteiskunnassa jollakin on vielä se näkemys, että koulu pyörii, kun vain oppilaat ja opettajat ilmaantuvat paikalle.

Ravintola-ala on kärsinyt samanlaisesta poukkoilevasta viimetingan päätöksenteosta koko koronan ajan. Mara on tuonut asian esille tämän tästä, mutta kuulevat korvat ovat olleet tukossa.

Käsittämätöntä viivyttelevä päätöksenteko on erityisesti siksi, että pandemia on ollut läsnä pian kaksi vuotta. Viranomaisilla on ollut aikaa tehdä strategiaa ja hioa päätöksentekokykyään koronaa koskevissa asioissa. Sitä ei ole kuitenkaan syystä tai toisesta tehty. Ilmeisesti on vain sokeasti luotettu siihen, että rokotukset estävät käsillä olevan epidemian kaltaisen tilanteen.

Kanta-Hämeessä pandemiaryhmä päätti ennen loppiaista, että koulut avataan maanantaina suunnitelmien mukaan. Paikallisesti on nähty, että terveys on muutakin kuin koronan torjumista.