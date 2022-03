Suomelle turvaa, hyvinä ja pahoina päivinä – Laajalle Nato-keskustelulle ei ole jäämässä mahdollisuuksia

Päättäjien on pystyttävä tekemään Suomen edun mukaisia päätöksiä. Samalla on otettava huomioon epävakaa kansainvälinen tilanne. Ylikierroksille menemistä on syytä välttää.