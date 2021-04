Suuria ilmastotekoja tarvitaan Suomessa lisää

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa enemmän sähköä ja vähemmän päästöjä.

Askeleita oikeaan suuntaan otetaan ehkä tuskastuttavan hitaasti mutta silti varmasti, sillä piakkoin peräti kolmisenkymmentä prosenttia Suomen sähköstä tulee Olkiluodon saarelta Eurajoelta.

OL3 saadaan siis vihdoin ja viimein käyttöön, ja Säteilyturvakeskus (STUK) on jo myöntänyt laitokselle polttoaineenlatausluvan.

Olkiluoto kolmosen värikkäät syntyvaiheet juontavat vuoteen 2000 – ja sitäkin kauemmaksi.

Eduskunta nimittäin hylkäsi viidennen ydinvoimalan rakentamispäätöksen vuonna 1993, ja tätä päätöstä on hyvin perustein pidetty kalliina sekä taloudelle että ilmastolle.

Lopulta vuonna 2002 valtioneuvosto teki asiasta periaatepäätöksen ydinvoimalan rakentamisesta, minkä eduskunta siunasi.

Kuten tunnettua, uuden ydinvoimalan rakennusaika on venynyt loputtoman tuntuisesti. Sähköntuotanto kuitenkin alkaa tämän vuoden lokakuussa ja jatkuu – toivottavasti lähes keskeytyksittä – reilusti yli puoli vuosisataa.

Olkiluoto kolmosen jo nykyisen tarinan aikana suhtautuminen ydinvoimaan on Suomessa muuttunut selvästi. Esimerkkinä voi mainita, että ydinvoiman vastustaminen on pudonnut pois jopa vihreiden periaateohjelmasta. Ennen puolue otti asiaan selkeän ydinvoimavastaisen kannan.

Ydinvoima ilmastoystävällisenä ja säävarmana sähköntuotantotapana ei selvästikään enää herätä sellaisia intohimoja kuin ennen. Ydinsähkön avulla voidaan välttää vuosittain miljoonien tonnien hiilidioksidipäästöt verrattuna siihen, että sama sähkö tuotettaisiin kivihiilellä.

Silti myös ydinvoiman riskit on muistettava ja tunnistettava. Suomessa on vastuulliset ja luotettavat toimijat, ja Säteilyturvakeskus päälle. Niihin voi luottaa jatkossakin.

Myös tuulivoiman osuus kotimaisesta sähköntuotannosta on reilussa kasvussa. Päästöttömänä tuotantomuotona sekin on laajasti hyväksyttyä – kunhan itse voimala on jossain muualla. Tuhansia tuulivoimaloita tarvitaan, samoin kuin Fennovoiman Hanhikivi 1 -voimalaitos, kunhan se läpäisee kaikki viranomaisseulat.

Ilmastonmuutos ei nimittäin odottele.