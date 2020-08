Syksy vaatii taas joustoa työpaikoilla ja kouluissa

Epävarmuus jatkuu, mutta työpaikoille on turvallista palata, kunhan turvatoimista pidetään kiinni. Räkätautikausi tekee syksystä arvaamattoman.

Alkava koululukukausi ja aikuisten paluu työpaikoille lomien jälkeen alkaa epävarmoissa oloissa.

Koronan toinen aalto on jo Suomessa ja tuo oman mausteensa syksyyn.

Moni on pohtinut, onko työpaikoille turvallista palata etätyöjakson jälkeen. Moni yritysjohtaja ei kuitenkaan kannata enää etätyösuositusta (Kauppalehti 7.8.).

Varman ylilääkäri Jan Schugk rauhoittelee epäilijöitä Talouselämässä (26/2020). Hän sanoo, että paluu työpaikoille on turvallista: ”Turvatoimet ovat onnistuneet niin hyvin, että tautihuippua ei ole näkynyt edes riskialoilla.”

Turvatoimia on harjoiteltu koko kevät ja kesä. Nyt yritykset voivat itse määritellä pelisäännöt ja järjestelyjä on monenlaisia. Joillakin työpaikoilla tehdään lähityötä työpaikalla vuoroviikoin, jolloin henkilöstöä on vähemmän paikalla ja mahdollinen sairastuminen ei johda kaikkien työntekijöiden karanteeniin.

Toisilla työpaikoilla etätyötä jatketaan mahdollisimman laajasti ja toisilla kaikki ovat jo työpaikoilla.

Työhyvinvoinnin kannalta olisi suotavaa, että työpaikoille palattaisiin, jottei etätyöapatia yllätä.

Normaaleina aikoina aikuisilla on neljä tai viisi flunssaa vuodessa. Lapsilla räkätauteja on paljon aikuisia enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että jos nenä vähänkin valuu, työpaikalle, hoitopaikkaan tai kouluun ei ole asiaa.

Etätyötä tehdään siis syksylläkin jo ihan pelkästään perhesyistä ja toisten suojelemiseksi. Samaan aikaan se tuo työelämään arvaamattomuutta ja vaatii joustoa sekä työnantajalta että työkavereilta.

Koronakevät tosin osoitti, että sairauslomia pidettiin vähemmän, kun ihmiset pysyttelivät kotosalla etätöissä. Sama ilmiö saattaa näkyä syksylläkin.

Monilla työpaikoilla myös mietitään, pitäisikö työnantajan kustantaa maskit niille työntekijöille, jotka kulkevat julkisilla kulkuneuvoilla. Tämä voisi rohkaista ihmisiä liikkumaan ja tekemään töitä työpaikalla etätyön sijaan.

Se olisi työnantajilta kädenojennus ja keino opettaa ihmisiä käyttämään maskeja julkisissa kulkuvälineissä ja väkijoukoissa liikkuessaan.