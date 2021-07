Syytä kiristää tahtia kakkosrokotuksissa

Tavallinen tallaaja on kyllä aika sekaisin siitä, millaiset koronarajoitukset tällä hetkellä ovat voimassa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi loppuviikosta, että rajoituksia kiristetään muutamissa maakunnissa jälleen ensi viikolla.

Tämä koskee joitakin kiihtymisvaiheen maakuntia kuten Päijät-Hämettä, mutta ei Kanta-Hämettä, joka on perustasolla.

Muutoksia tulee muun muassa ravintoloiden aukioloaikoihin. Ne saavat Kiurun mukaan olla auki aamuyhteen asti. Monille on ehkä yllätys, että niinkin myöhään.

Tällä hetkellä korona leviää eniten nuorten aikuisten keskuudessa. He ovat niitä, jotka jaksavat hillua ravintoloissa ja festareilla aamuyöhön asti.

Muutamien koronasuositusten, kuten jatkuvan käsienpesun ja sen, ettei yskitä päin muita ihmisiä, soisi jäävän voimaan pysyvästi. Näin ehkäistään myös lukuisia muita tarttuvia tauteja.

Sen sijaan maahantuloa koskevat rajoitukset ja ohjeet ovat tällä hetkellä niin sekavat, etteivät niitä ymmärrä kuin ehkä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat. Ilmeistä on, että matkailuala saa vielä odottaa tovin kaipaamiaan ulkomaalaisia turisteja.

Euroopassa leviää nyt koronan deltavariantti, joka on aikaisempia muunnoksia huomattavasti helpommin leviävä. Se pystyy tehokkaasti väistämään myös rokotesuojaa, jos saatuna on vain ensimmäinen rokoteannos.

Vain neljännes suomalaisista on saanut kaksi rokoteannosta. EU:ssa monet muut maat ovat ehtineet rokottaa myös kakkosannokset lähes puolelle kansalaisistaan. Suomen on siis syytä kiristää tahtia ja siitä onkin jo näkyvissä merkkejä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on jo alustanut keskustelua siitä, ettei korona häviä keskuudestamme vuosiin ja että sen kanssa on opittava elämään. Siinä vaiheessa, kun suurin osa väestöstä on saanut molemmat rokotteet, yhteiskuntaa on pystyttävä avaamaan. Tiukat rajoitukset eivät voi jatkua kovin pitkään.

Toinen asia on se, että koko maailman väestö pitäisi saada rokotetuksi, jotta matkustaminen olisi taas mahdollista. Siihen on vielä pitkä matka.