Taas on mahdollisuus romuttaa kaikki gallupit – Jyrääkö Hämeenlinnan seutu Forssan ja Riihimäen?

Aivan vaalien alla tehtäviä mielipidemittauksia on pidetty ongelmallisina. Niillä kun on vahva taipumus toteutua. Mittausten julkaisemista on rajoitettu useissa maissa ja vastaavia kiihkeitäkin pyrkimyksiä on ollut myös Suomessa.

Miksi äänestää, kun “tulos” tiedetään jo etukäteen? Tietenkin siksi, että vasta vaalipäivän äänet todella ratkaisevat.

Voittajien vankkureihin hyppäämisestä on puhuttu paljon. Vaikutus voi kuitenkin olla päinvastainen. Jos omaksi koettu puolue on häviöllä, se voi herättää nukkuvia kammioistaan hakemaan torjuntavoittoa.

Vaalitulosten ennakointi on mittauksiin pohjautuessaankin edelleen vain arviointia ja kuitenkin samalla tiedonvälitystä. Miksi kannatusheilahteluista ei saisi kertoa? Eikö sekin vaikuttaisi johonkin suuntaan?

Kokoomus on Helsingin Sanomien (HS 19.1.) tuoreen gallupin mukaan valtakunnan ykkönen 20,7 prosentin kannatuksella, kakkosena on SDP (19) sitten keskusta (16,7) ja perussuomalaiset (15,6). Nämä kannatusluvut voivat aivan hyvin toteutua, tai sitten eivät.

Puolueiden lisäksi nyt on kysymys henkilöistä, siitä, ketkä ovat kantahämäläisten mielestä parhaita päättämään heidän asioistaan eli tulevan hyvinvointialueen palveluista.

Aluevaaleja ei ole ennen käyty, mikä on oma iso epävarmuustekijänsä. Kokoomus ja SDP kamppailevat myös Kanta-Hämeessä kyselyiden ja edellisten vaalien tulosten pohjalta ykköspuolueen asemasta. Muillakin on silti sanansa sanottavana.

Olennainen on myös seutukuntajako: Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki, mistä on puhuttu jopa yllättävän vähän. Miten sen näkyy tulevassa aluevaltuustossa? Ovatko maaseudun ihmiset kaupunkilaisia aktiivisempia? Hyvin kiintoisia kysymyksiä riittää ja vastauksetkin saadaan.

Perussuomalaisia näyttäisi kirpaisevan, kun äänestysprosentti on jäämässä alas. Ilmeisen uskollisesti uurnilla käyvät kokoomuksen ja keskustan kannattajat.

Mikään ei ole edelleenkään niin arvaamaton kuin äänestäjä, jolla on sunnuntaina vahva mahdollisuus vaikuttaa ja romuttaa kerralla kaikki gallupit.