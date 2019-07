Taksilaki on otettava pikaisesti pöydälle

Viime vuosien lakiuudistuksista vain parjattu jätevesiasetus on saanut yhtä paljon kuraa niskaansa kuin vuoden voimassa ollut uusi taksilaki.

Laki syntyi edellisen hallituksen aikana tarpeesta vapauttaa kilpailua ja purkaa säätelyä.

Kuluttajaakin eli taksiasiakkaita ajateltiin: kun kilpailu lisääntyy, hintojen pitäisi laskea. Taksien saatavuudenkin piti parantua. Jos taksin käyttö lisääntyy, niin sitä kautta pitäisi ropista valtion pohjattomaan kassaan myös lisää verotuloja.

Kun vuosi on kulunut, taksilaista pitää etsiä todella tiuhalla kammalla onnistumisia, eikä niitä oikein löydy sittenkään.

Niin sanottujen Kela-kyytien käsittämätön takkuilu on vain yksi, mutta kenties eniten kansalaisten raivoa nostattaneista asioista.

Taksien saatavuus on maaseudulla romahtanut, ja isoimmissa keskuksissa yrittäjiä on liiaksikin asti.

Uudella liikenneministerillä, demareiden huippusuositulla Sanna Marinilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa taksilaki pöydälle – ja repiä se auki.

Hallitus hallitusten perään on pyrkinyt kahlitsemaan harmaata taloutta, mutta uusi taksilaki onkin ilmeisesti vain lisännyt sitä.

Taksialalle on tullut runsaasti uusia yrityksiä, mutta alan alv-kertymä on laskenut (IS 2.7.). Aikaisemmin on jo ollut esillä, että 4 000 uuden taksiluvan saaneesta jopa neljännes eli tuhat ei ole rekisteröitynyt verottajalla (mm. Yle 1.7.)

Uudet taksien tilaamiseen tulleet ohjelmistoalustat ovat asiakkaille käteviä, mutta sisältävät myös ilmeiset veronkiertoriskinsä.

Taksiliitto varoitti harmaan talouden lisääntymisestä jo uutta lakia valmisteltaessa – ja vaati, ettei taksamittareista saa luopua. Taksamittarivaatimus on uudessa laissa lievennetty muotoon, jossa myös “vastaava laite” käy.

Kun osa matkoista on kiinteähintaisia ja etukäteen maksettavia, jää systeemiin sekavuutta ja veronkierrolle ihan liikaa porsaanreikiä.

Taksinkäytön pitää olla vaivatonta ja yhä enemmän suomalaista arkipäivää. Ei pidä kuitenkaan olla ylivoimaista, että jokaisesta kyydistä kirjautuu selvä kuitti ja myös verottaja saa omansa. Tämän voisivat taksiasiakkaatkin ottaa vaatimuslistalleen.