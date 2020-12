Tämäkään ei ole vielä mikään viimeinen taisto - yhteiskunnan toiminta vaatii yhteisvastuuta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on covid-19-epidemian leviämisvaiheessa. Vastaavat lähinnä hallinnolliset eli kapulakieliset ilmaisut ovat tulleet tylsistyttävän tutuiksi.

Leviämisvaihe soittaa hälytyskelloja: tauti leviää nyt vauhdilla, ja kaikki sen hidastaminen on elintärkeää.

Tämä ei ole taatusti mikään viimeinen taisto, mutta se, joka on nyt hoidettava. Uusia vaiheita tulee nykyisen jälkeen.

Hämeenlinnan seutu on sijaintinsa vanki. Kun virusta on ollut paljon liikkeellä pääkaupunkiseudulla, mutta myös Lahden ja Tampereen suunnalla, se leviää vääjäämättä myös tänne. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tappavaa tautia ei voitaisi hidastaa ja säästyä vakavilta vahingoilta.

Juuri nyt on toimittava ihan kaikin tutuiksi jo tullen tavoin. Ei odotella, ei ihmetellä, kysellä ja lakkaamatta selitellä, vaan toimitaan vastuullisesti.

Toisten käytöksestä löydetään helposti arvosteltavaa, ei niinkään omasta: Miten ihmeessä taas kaikki muut ovat ilman maskia! Kaikki muut! Riittää, kun jokainen ihan itse tykönään huolehtii käyttäytymisestään, maskinkäytöstään, turvaväleistään ja käsihygieniastaan. Skarpataan vielä! Se ei ole ohi.

Sen vihoviimeisen liikahduksen pitää tapahtua korvien välissä ja edes vähän sydämissäkin.

Joudumme hetkeksi taas pidättäytymään yleisötilaisuuksista, konserteista, juhlista ja monista muistakin riennoista. Niillä ei ole nyt kuitenkaan niin lopullisen suurta väliä. Ne voivat aivan hyvin hetken olla sivussa.

Yhteiskunnan toiminta vaatii yhteisvastuuta. Terveys ja sen mukana terveydenhuolto ovat tärkeysjärjestyksessämme aivan ykkösiä. Näytetään se nyt.

Terveydenhuollon henkilöstöllä on hätä. Voimme lukea siitä tänään julkaistavasta mielipidekirjoituksesta. Ymmärretään siis sairaanhoitajia, lääkäreitä, opettajia, kaupan kassoja, siivoojiakin. Heidän ja lukemattomien muiden ammattiryhmien työ on tärkeää.

Jokainen meistä on arvokas. Kun kurimus on ohi, on aika kiittää toinen toistamme keskinäisestä ymmärryksestä. Jouluakaan ei ole peruttu. Se on vain tavanomaisesta poikkeava.

