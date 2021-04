Tapahtuma-ala saa vihdoin myötätunnon lisäksi myös euroja – Uusi tapahtumatakuu kannustaa järjestämään tapahtumia

Tapahtuma-ala on koko vuoden huudellut, missä on yhteiskunnan tuki alalle, joka on saanut koronaviruksen vuoksi pahasti turpaansa.

Toimialaa laajasti edustava Tapahtumateollisuus ry on laskenut, että koronakriisin aiheuttamat kokonaismenetykset alalle ovat vähintään 2,5 miljardia euroa.

Pelkästään viime vuoden ajalta tapahtuma-alan liikevaihdosta on kadonnut 74 prosenttia. Esimerkiksi viime vuonna taiteen tekijöitä oli lomautettuna yli 10 000 ja kokonaan työllistämättä jäi lähes 140 000 alan ammattilaista.

Tunnelin päässä on valoa. Niitä tarjoavat paitsi rajoitusten höllennykset myös valtioneuvoston vireillä oleva tukipaketti.

Opetus- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) lupaa kulttuurille, tapahtuma-alalle ja liikuntaan 231 miljoonaa euroa uutta tukea, joista kulttuurille ja taiteelle on osoitettu 128 miljoonaa, liikuntaan 18,5 miljoonaa ja tapahtuma-alan uuteen tapahtumatakuuseen 85 miljoonaa euroa.

Tuet eivät korvaa ansionmenetyksiä, mutta ne luovat uskoa. Alan tuska on tunnustettu ja tekijöitä arvostetaan.

Viime viikolla moni iso festivaalijärjestäjä ehti jo ilmoittaa peruvansa kesän tapahtumat, koska takeita turvallisesta järjestämisestä ei ole.

Uusi tapahtumatakuu antaa turvaa juuri tapahtumien järjestäjille kesäkuun alusta lähtien aina vuoden loppuun saakka.

Tapahtumateollisuuden mukaan takuu rohkaisee suunnittelemaan ensi kesän ja syksyn tapahtumia.

Koko koronavuoden ajan ongelma on juuri ollut se, ettei mitään uskalleta edes suunnitella, koska tautitilanne on ollut niin arvaamaton. Nyt töitä on ja takuu siitä, että osan kustannuksista saa perittyä valtionkonttorista, jos tapahtuma joudutaankin perumaan.

Kansa kaipaa jo kulttuurihuveja. Se on näkynyt viime päivien aikana suomalaisissa museoissa. Esimerkiksi Ateneumin Repin-näyttelyyn on varattu tuhansia ennakkolippuja muutaman päivän aikana.

Se antaa koko kulttuurialalle uskoa siihen, että kun tapahtumiin, konsertteihin, teattereihin ja museoihin pääsee, kansa kyllä rientää paikalle.