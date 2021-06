Taudin tukahduttaminen kaipaa globaalia vastuuta

Koronarokotukset ovat edenneet Suomessa odotetulle loppusuoralle: ensimmäisiä rokotusaikojaan saavat myös nuoret ikäluokat.

Maailmanlaajuinen pandemia on yhtä aikaa sekä lähellä että kaukana.

Oma ja läheisten henki on kaikille luonnollisesti tärkein, kun kysymys on pahimmillaan tappavasta ja koko yhteiskunnan toiminnan monin tavoin lamaannuttaneesta kulkutaudista. On kuitenkin korkea aika nostaa katseita myös etäämmälle, missä hätä on suuri.

Tästä antaa muistutuksen yli sadan presidentin, pääministerin ja muun entisen valtiojohtajan joukko, joka vetoaa G7-maihin, jotta rokotteita luovutettaisiin myös köyhille maille (Yle 7.6.). Suomesta ovat mukana ainakin presidentti Tarja Halonen ja entinen pääministeri Esko Aho.

Maailman rikkaimmat eli G7-maat kokoontuvat ensi viikonloppuna huippukokoukseensa Britannian isännyydessä. Pääministeri Boris Johnson on luvannut ottaa asian esille. Hän on kuvaillut haastetta ”sodan jälkeisen ajan suurimmaksi”.

On hyvä palata ”alkuun”, siihen mistä kaikki lähti. Tauti levisi tehokkaasti, koska globaalissa maailmassa ihmisten matkustaminen ja kanssakäyminen on niin vilkasta ja yleistä.

Jos ja kun maailma palaa samalle tielle, tauti ja myös sen lukuisat muunnokset pitää saada tukahdutettua kaikkialta maailmasta. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on rokotettu vasta alle kaksi prosenttia ihmisistä.

Intian koronakatastrofi on yleisessä tiedossa. Kaikkein köyhimpien maiden hätää ei ole kuitenkaan kuultu. Niistä monet ovat jääneet pahasti jalkoihin rokotejakelussa.

Kansalliset edut ovat ohjanneet Euroopassakin niin rokotteiden kuin suojavälineidenkin saatavuutta. On haluttu varmistaa niiden jakelu ensisijaisesti vain omille kansalaisille.

Varsinkin Kiinaa, Venäjää kuin myös Yhdysvaltoja sekä osin EU:ta voi syyttää rokotteiden käyttämisestä valtapolitiikan välineinä. Sen suuntaisia pyrkimyksiä ei ole edes paljon peitelty.

Globaali vastuu on loistanut poissaolollaan pandemian ajan maailmassa. Ilman sitä tauti ei kuitenkaan täysin taltu mahdollisesti koskaan.