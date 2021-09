Tosiasioiden varmistaminen luo luottamuksen perustan

Sanomalehdillä on vankka ykkösasema luotettavimpana mediana. Kolme neljästä suomalaisesta ja lähes yhdeksän kymmenestä nuoresta aikuisesta pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina.

Tulokset saatiin IRO Researchin viime kuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta.

Korona-aika on osoittanut, että luotettavalla tiedolla todella on merkitystä. Journalismin periaatteisiin ja tosiasioiden varmistamiseen sitoutuneella uutismedialla on tähän luottamukseen vahva perusta.

Sosiaalisen median voimaan vannotaan ja siitä kohistaan, mutta tosiasia on, että vain 3–7 prosenttia suomalaisista liittää asiantuntevuuden ja laadukkuuden Googleen, verkon uutisportaaleihin, sosiaaliseen mediaan, tubettajiin ja blogeihin.

Nuorista aikuisista peräti 88 prosenttia pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina. Toiseksi sijoittuvaan televisioon luotettavuuden liittää vain 35 prosenttia nuorista aikuisista. Ero sanomalehtien eduksi on siis huimat 53 prosenttiyksikköä.

Tutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa, mitkä mediat ovat asiantuntevia ja laadukkaita.

Myös näissä ominaisuuksissa painetut tai digitaaliset sanomalehdet ottivat ykkössijan. Suomalaisista 69 prosenttia pitää sanomalehtiä asiantuntevina, ja yhtä moni arvioi painetut tai digitaaliset sanomalehdet myös laadukkaiksi. Toiseksi tulivat tv-kanavat ja niiden verkkopalvelut ja kolmanneksi radiokanavat tai niiden verkkopalvelut.

Nuorista aikuisista neljä viidestä (78 %) pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä laadukkaina ja kaksi kolmesta (64 %) asiantuntevina. Myös näissä ominaisuuksissa ero toiseksi tulleeseen televisioon oli huomattava.

Sanomalehtien vahva asema luotettavuudessa ja asiantuntevuudessa on erityisen merkityksellistä siksi, että juuri nämä ominaisuudet ovat suomalaisten mielestä uutis- ja ajankohtaismedian tärkeimmät ominaisuudet.

Luotettavuutta pitää tärkeimpänä yhdeksän kymmenestä (89 %) ja asiantuntevuutta neljä viidestä (80 %) suomalaisesta.