Totuus on karumpi kuin kauralatten ääressä kuvitellaan – Onneksi on kotimaista lautaselle

Kotimaisuus on elintarvikkeista puhuttaessa arvo, jota moni pitää ehdottoman tärkeänä. Kun siirrytään puheista tekoihin, ei kotimaisuudella välttämättä enää niin olekaan väliä.

Maailman kriisit ja varsinkin Ukrainan vilja-aitan tilanne on kääntänyt katseet kohti kotimaisia tuotantoa. Miten riittää kotimainen vilja, entä kuinka käy kansallisen huoltovarmuuden? Kuten monessa muussakin asiassa kotimaisen tuotannon arvo aletaan nähdä vasta siinä vaiheessa, kun se alkaa olla uhattuna.

Viime vuosina tuottajaa on lyöty kuin vierasta sikaa. Milloin pahiksia ovat karjankasvattajat, joiden elikoiden päästöt pilaavat ilmakehää ja ovat ilmastonmuutoksen ja vesien pilaamisen syntipukkeja. Milloin eläimiä kohdellaan huonosti ja ihmiset saavat lautasilleen rääkättyä lihaa. Samaan aikaan tuottajien kuvitellaan elävän tuilla, jotka tipahtavat tilille tuosta vain.

Jos taas kasvatat viljaa, olet lorvailija, jolla suurin osa vuotta on aikaa lokoisasti lekotella, kun vilja itsestään nousee pellosta oraalle ja kasvaa silmissä korjuukelpoiseksi. Viljelijän tarvitsee vain syksyn tulleen käväistä korjaamassa sato hulppealla puimurilla, joka kaiken lisäksi tukkii kulkijoiden reitit ja levittää savipaakut pitkin teitä.

Totuus on paljon karumpi kuin kaupunkikuppilan kauralatten ääressä kuvitellaan. Moni tila on tullut tiensä päähän kohonneiden kustannusten, katovuosien ja tuottajan uupumisen vuoksi. Kun satoa ei tule, tuotteista ei saa edes kustannusten verran hintaa ja kun kaupan hyllylle pääsee se, joka halvimmalla suostuu, on moni tullut siihen tulokseen, että helpommalla pääsee muissa hommissa. Sen jälkeen ovatkin syyllistäjät huutamassa, miten vastuuta kotimaisesta tuotannosta ja huoltovarmuudesta ei olla kantamassa.

Syyllistämisen sijaan voisikin itse kukin miettiä, mistä ruoka lautaselle tulee. Joskus olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, miten monta työvaihetta on takana siinä vaiheessa, kun kaadat lasiin jääkaappikylmää maitoa ja haukkaat sen kaveriksi maukkaan palan ruisleipää, jonka päälle olet latonut kotimaista leikkelettä, juustoa ja vielä keittänyt kananmunankin.

Kotimaisen puhtaan ja lähellä tuotetun ostaminen on paras tapa varmistaa, että tuotantoa on kotimaassa tulevaisuudessakin. Kotimainen tuottaja ansaitsee arvostusta ja myös palkan tekemästään työstä.

Muutenkin kuin hädän hetkellä tai juhlapuheissa.