Trump iskee vastaan mielikuvilla

Yhdysvaltain EU-suurlähettiläs Gordon Sondland kertoi aikaisempien lausuntojen rohkaisemana, että Donald Trumpin hallinto asetti Ukrainan sotilasavun ehdoksi demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin ja hänen poikansa toimien tutkimisen. Bideneillä on ollut liiketoimia Ukrainassa.

Tällaisilla vaatimuksilla Trump pyrki käyttämään väärin asemaansa hyödyttääkseen omaa poliittista uraansa.

EU-suurlähettilään lausunto toi lisää uskottavuutta ja painoarvoa aiemmille lausunnoille.

Todistajien lausunnot lisäävät nauloja Trumpin arkkuun. Kanne kiinni laittamiseen on kuitenkin pitkä matka. Sen tietävät myös demokraatit. Heidän taktiikkaansa kuuluu nyt yleisen mielipiteen kääntäminen istuvaa presidenttiä vastaan vaatimalla julkista kuulemista. Jos vaatimus menee läpi, tarjotaan amerikkalaisille poliittista viihdettä suorina lähetyksinä.

Trump ei ole jäänyt statistina seuraamaan tilannetta. Twiittejä lähtee päivittäin. Niissä hän pitää koko tutkintaa noitavainona ja demokraattien laatimana salaliittona.

Faktat ovat vahvasti häntä vastaan. Trumpin strategiaan ei kuulukaan niiden kumoaminen, vaan uhrimielikuvan luominen. Siinä hän on tavattoman taitava. Eikä hän kaihda mitään keinoja. Hän kovistelee jopa todistajia ja valehtelee kirkkain silmin keskeisistä väitteistä.

Trumpin suosio on laskenut paljolti juuri Ukrainan takia. Lasku on kuitenkin pientä, eikä se riitä republikaanien tuulenhaistelijoiden mielen muuttamiseksi niin, että he äänestyksissä kääntyisivät presidenttiä vastaan.

Trumpin kannatus pysyy harvinaisen korkealla. Syynä tähän on se, että häntä äänestäneitä eivät valheelliset lausunnot haittaa, kuten ei tutkintakaan.

Kaiken lisäksi Trump on kyennyt pitämään republikaanien rivit melko suorina takanaan. Taktiikka on yksinkertainen: olet puolellani tai minua vastaan. Tämän taktiikan takia Valkoisen talon ovissa riittää vilskettä. Ministeri ja virkamies toinen toisensa jälkeen on saanut lähteä muutamasta poikkipuolisesta sanasta.

Demokraattien kannalta harmittavaa on, että riippumattomista äänestäjistä suuri osa pitää virkarikostutkintaa turhana.