Hämeen Sanomien pääkirjoitus: Vihaa lietsova ja presidentinkautensa tuhonnut Trump on siirrettävä välittömästi sivuun

Mellakointi ei ole tavatonta, mutta se on, että hyökkäyksen kohteeksi joutuu amerikkalaisen demokratian kaikkein pyhin, Washingtonin Capitol-kukkula.

Yhdysvaltain politiikka on ollut presidentti Donald Trumpin aikana sekavaa ja osittain arvaamatonta, kuitenkin vain osittain, hänet valittiin vuoden vaaleissa 2016 tehtäväänsä vaihtoehtona Washingtonin valtaeliitille.

Trumpilla oli mahdollisuutensa. Hän olisi voinut toimia presidentin arvovallan edellyttämällä tavalla, mutta hän ei ole toiminut.

Kongressin surulliset loppiaisen tapahtumat ovat viimeinen sinetti.

Trump tuhosi presidenttikautensa

Donald Trump on aivan itse tuhonnut presidenttikautensa, eikä jäljellä ole enää kuin yksi kysymys: miten häntä voidaan estää tekemästä lisää vahinkoa maalleen ja kansakunnalleen.

Kaiken aikaa Trumpin missiona on ollut lietsoa ennakkoluuloja ja luoda kuvitelmaa siitä, että kaikki muut poliitikot valehtelevat ja vain hän itse on totuuden torvi.

Trump on jatkanut vihan lietsomista, mikä ei jäänyt vaille seurauksia. Kiistattomasta vaalituloksesta ei saa kiistanalaista.

Trumpilainen totuus on kerta toisensa jälkeen osoittautunut valheeksi vähänkin kriittisessä tarkastelussa. Silti hänellä on edelleenkin merkittävää kannatusta. On pelottavaa arvailua edes pohtia, mihin hänen kannattajansa saattavat vielä olla valmiita.

Kärjistymistä on osattu pelätä

Amerikkalaiset valitsivat demokraattien Joe Bidenin Trumpin seuraajaksi viime marraskuussa syvästi kahtiajakautuneena kansakuntana, niin kahtiajakautuneena, että on osattu pelätä tilanteen kärjistymistä.

Mellakointi ei ole tavatonta, mutta se on, että hyökkäyksen kohteeksi joutuu amerikkalaisen demokratian kaikkein pyhin, Washingtonin Capitol-kukkula.

Trump on jatkanut vihan lietsomista, mikä ei jäänyt vaille seurauksia.

Presidentinvaalien tuloksen vahvistaminen on yleensä ollut amerikkalaisia yhdistävä juhlallinen tapahtuma. Nyt saatiin murhenäytelmä, jonka tapahtumia käydään läpi erittäin pitkään.

Trump ei voi mitenkään selittää itseään ulos Washingtonin tapahtumia koskevasta raskaasta vastuusta. Hänen monet keskeiset virkamiehensä ja neuvonantajansa ovat jo eronneet.

Perustuslain 25. lisäys käyttöön

Yhdysvallat on vahvasti presidenttijohtoinen, mutta sen vastapainona nojataan lähes muuttamattomana pidettyyn perustuslakiin.

Perustuslain 25. lisäyksen mukaan hallituksella on oikeus julistaa presidentti kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa. Asia vaatii kuitenkin kongressin vahvistuksen. Avainasemassa on Trumpin varapresidentti Mike Pence, jonka olisi nyt oltava aloitteellinen asiassa. Trump on paitsi kykenemätön, niin myös vaarallinen.

Ensin Pencen on kuitenkin julistettava Joe Biden presidentiksi, mitä uutista Yhdysvalloista edelleen odotetaan torstaina aamupäivällä Suomen aikaa.

Lue myös: Kooste yön tapahtumista: neljä ihmistä on kuollut (7.1.2021)