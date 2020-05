Turha huutomyrsky koulujen avaamisesta

Lasten oikeuksien korostaminen on tässä tilanteessa tärkeää, samoin kuin sen tiedostaminen, että koronavirus saattaa olla pirulaisena suomalaisessa yhteiskunnassa vielä kauan.

Suomen hallitus päätti maaliskuussa poikkeuksellisista toimista koronavirusepidemian rajoittamiseksi. Samassa tilaisuudessa kerrottiin, että hallituksen linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Ehkä eniten muutoksia tuli lasten koulunkäyntiin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettiin hallituksen päätöksellä ja lähiopetus niissä keskeytettiin.

Tuolloin linjattiin, että poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Vielä myöhemmin hallitus päätti, että varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla.

Nyt, kun koulut on päätetty avata suunnitellusti, mekkala on jälleen valtava. Argumentteja puolesta ja vastaan sinkoilee joka suunnasta. Merkillistä on ollut esimerkiksi se, kuinka voimakkaasti opetusalan ammattijärjestö OAJ vastustaa koulujen avaamista – vaikka perustuslaki sanoisi mitä.

OAJ perustelee kantaansa sillä, ettei koulujen avaamisesta näin myöhään ole hyötyä ja että etäopetus on sujunut erinomaisesti.

Näin varmasti pääosin onkin, mutta asiasta on myös toisenlaisia kokemuksia, ja näistäkin pitää voida keskustella.

Esimerkiksi Helsingin Sanomien kyselyssä vastaajat kertoivat, että etäopetuksen menetelmissä on yhä valtavia eroja – joissain tapauksissa opettaja ei esimerkiksi ole ollut yhteydessä oppilaaseen koko aikana.

Ei ole mitään mahdollisuutta pitää koko yhteiskuntaa kiinni vuotta tai kahta.

Yksi näkökulma liittyy lastensuojeluun, vaikka se ei koulun perustehtävä olekaan. A-Studiossa keskiviikkona vierailleet alan asiantuntijat pitivät hallituksen kouluratkaisua ryhdikkäänä, odotettuna ja toivottuna.