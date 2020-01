Turmatutkinta tehtävä kansainvälisin voimin

Ukrainalaiskoneen putoamisen syystä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.

Kun Teheranista lähtenyt ukrainalainen siviililentokone putoaa ja tuhoutuu mystisesti samana yönä, kun Iran on ohjuksin pommittanut Yhdysvaltojen tukikohtia Irakissa, käy helposti mielessä, ettei turma ollut puhdas sattuma tai epäonninen konerikko.

Silti spekulointi asialla on juuri nyt turhaa.

Koneen maahansyöksyssä Iranissa kuolivat kaikki koneessa olleet, ja onnettomuuden syistä on käyty vilkasta maailmanlaajuista keskustelua.

Esimerkiksi Yhdysvallat ja Kanada ovat kertoneet, että maahansyöksyn aiheutti ilmatorjuntaohjus, mutta Iranin ilmailuhallinnon mukaan näin ei missään tapauksessa ole käynyt.

Suomalaisasiantuntijan mukaan aina, kun onnettomuuspaikka on tiedossa ja turmakoneen mustina laatikkoina tunnetut lentoarvo- ja ohjaamoäänitallennin löydetään ehjinä, tutkijoilla on erinomaisen hyvät mahdollisuudet selvittää tapahtumien kulku.

Kansainvälisellä tutkijaryhmällä – joka toivottavasti saadaan pian paikan päälle Iraniin – menee tapauksen selvittämisessä vähintään kuukausia, ellei enemmänkin. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestön yleissopimus edellyttää alustavaa raporttia 30 päivässä, mutta loppu- tai vähintään väliraporttia odotetaan vuoden kuluessa.

Tämä ns. Chicagon sopimus takaa myös osallisvaltioille oikeuden nimetä asiantuntijoita seuraamaan onnettomuuden tutkintaa. Osallisvaltioita ovat ne maat, joiden kansalaisia on kuollut onnettomuudessa. Teheranin tapauksessa etenkin Kanada on keskiössä, sillä turmassa kuoli yli 60 kanadalaismatkustajaa.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin lähteiden mukaan Iran ampui konetta ilmatorjuntaohjuksella. Myös Kanadan ja Britannian johtajat ovat kertoneet tiedustelutiedoista, joiden mukaan kone ammuttiin alas.

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan kyseessä saattoi olla puhdas vahinko.

Se on varma, että johtavilla länsimailla on käytössään runsaasti tiedustelutietoa Iranista. Tutkimus- ja tiedustelumateriaalin ansiosta on todennäköistä, että turman syy selviää aikanaan.