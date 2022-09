Turvaamistoimi hämäläisittäin iso helpotus – Ratkaisu tuli kuitenkin vain akuuttiin hätään

Suomi on onneksi oikeusvaltio. Helsingin käräjäoikeus tuli keskiviikkoisella päätöksellään hätiin, kun sopimusyhteiskunta natisee liitoksissaan, eikä hoitoalan sitkeään palkkakiistaan ole yrityksistä huolimatta saatu ratkaisua.

Nyt se ratkaisu on saatava aikaan jo kiireemmän kaupalla !

Päällimmäisiä tunne Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissäkin on helpotus. Tehostetun hoidon yksikkö voi jatkaa keskussairaalassa normaalisti toimintaansa, eikä suunniteltuihin poikkeusjärjestelyihin tarvitsekaan ryhtyä. Lakko uhkasi alkaa Kanta-Hämeessä ensimmäisenä eli ensi maanantaina.

Lakon siirto oli jo jonkinlaine n aikalisä ja lisäaikaa tuo käräjä oikeuden turvaamispäätöskin . Perusongelma kuitenkin säilyy. Käräjäoikeus ei edelleenkään ratkaise työmarkkinakiistoja. Niistä on päästävä muutoin sopuun.

Päätös on turvaamistoimi, onneksi erittäin poikkeuksellinen ja sellaiseksi se saa jäädäkin. R atkaisu tuli vain akuuttiin hätään ja kansalaisten perusteltuun huoleen, joka ei ole lisä nnyt hoitajien palkkavaatimuksilleen saamaa ymmärrystä.

T uomioistuin ei suinkaan vetänyt hoitajilta mattoa alta. Harkinnassa eivät painaneet palkkavaatimukset. Ne elävät omaa elämäänsä ja erittäin vaikeaan palkkakiistaan haetaan edelleen ratkaisua neuvotteluissa.

Käräjäoikeus sitä vastoin katsoi Tehyn ja Superin työtaistelutoimenpiteet ”toteuttamistapansa ja seuraustensa johdosta oikeuden ja hyvän tavan vastaisiksi tai kohtuuttomiksi”.

E duskuntaan juuri edenn yt potilasturvallisuusla ki on tarpeelli nen . Lainsäädännön kautta ja ääritapauksessa tuomioistuimen päätöksellä on huolehdittava rajanvedosta, jos asioista ei muutoin pystytä sopimaan.

Onneksi suurin osa poliitikoista on ymmärtänyt, että lain tarkoitus on nimensä mukaisesti potilasturvallisuuden takaaminen yhteisesti sopien, ei niinkään vasemmistoliiton pyhän ä pitämän lakko-oikeuden rajoittaminen.

Lopultakin käräjäpäätös voi olla myös hoitajien ja hoitajajärhestöjen etu ja suurikin helpotus. Kukaan ei saa ehdoin tahdoin tilaisuutta syyttää hoitajia lakkojen ehkä pahoistakin seurauksista.

Hoitajien taakkaa on kevennettävä, ei lisättävä. Hoitoalan kriisi on syvä, eikä perusongelmiin, työvoimapulaan tai mahdollisesti vaarantuvaan potilasturvallisuuteen saada parannusta ilman kaikkien osapuolten sitoutumista. Siksi hoitajiakin on kuunneltava ja heidän huolensa otettava vakavasti . Tulevista hyvinvointialuei sta ei saa tulla pahoinvointialueita.