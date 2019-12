Turvallisuusuhka, josta puhutaan vähän

Suomessa on tapana puhua yhdestä asiasta kerrallaan ja unohtaa monta muuta tärkeää asiaa. Al-Holin leirin lasten kotiuttamisessa kävi juuri näin.

Suomalaiseen julkiseen keskusteluun mahtuu vain yksi asia kerrallaan.

Viimeiset viikot on puitu ahkerasti al-Holin leirin suomalaisia lapsia ja heidän äitejään.

On mietitty, pitäisikö mutavellin keskeltä hakea lapset ja äidit vai pelkästään lapset? Millainen turvallisuusuhka alle kouluikäiset lapset ovat? Kuinka radikalisoituneita Isisin suomalaislähtöiset naiset ovat?

Asia on työllistänyt kymmeniä virkamiehiä. Nyt leiriltä on haettu kaksi suomalaista orpolasta, joiden joulu lienee monella tapaa ikimuistoinen.

Al-Hol on puheenaiheena jättänyt alleen eduskunnan budjettineuvottelut, Eurooppa-neuvoston ja eurohuippukokouksen. Niissä kaikissa on käsitelty suomalaisille tärkeitä asioita.

Nyt on käytetty valtava työmäärä ja energia muutamaan suomalaiseen al-Holin leirillä olevaan ihmiseen, joiden pelastaminen on itsestään selvä moraalinen päätös.

Entä jos sama työpanos, into ja julkinen keskustelu käytäisiin siitä, millaisessa tilanteessa moni suomalainen jouluaan valmistelee?

Noususuhdanteessakin suomalaisten pienituloisten määrä on lisääntynyt.

Köyhyysraja eli pienituloisuusraja on 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Mediaani on luku, jonka alapuolella on puolet ja yläpuolella puolet väestöstä. Yhden aikuisen taloudessa se käytännössä tarkoittaa sitä, että tulot ovat 1185 euroa kuussa tai vähemmän.

Suomessa köyhyysrajalla elää liki 700 000 kansalaista.

Moni köyhä on pitkäaikaistyötön, asuu ahtaasti ja terveydentila on heikko.

Lisäksi köyhyys ja syrjäytyminen periytyvät sukupolvelta toiselle. Edelleen meillä on 1990-laman työttömiä ja heidän jälkeläisiään, jotka ovat perineet syrjäytymisen.

Joulun alla ruokajonoista näkee avuntarpeen. Jonot ovat kuitenkin pintaraapaisu ahdingosta.

Yhteiskunnan vähimmäisturvalla pysyy kyllä hengissä, mutta voiko sillä osallistua yhteiskunnan toimintaan normaalisti? Ei.

Millainen turvallisuusuhka se sitten on yhteiskunnallemme?