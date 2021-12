Työehtosopimusneuvotteluissa on ollut vaikeuksia saada päätä kunnolla auki – Pimeä aika kaipaa suunnannäyttäjiä

Syksyn työehtosopimusneuvotteluissa on ollut vaikeuksia saada päätä kunnolla auki Suomen tärkeillä vientialoilla. Kipuilua on ollut työehtosopimusten laajuudesta.

Kierrokset nousevat työehtosopimusneuvotteluissa.

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat jatkavat paussin jälkeen tes-neuvotteluja tänä iltana. Ala on ollut joulukuun alusta sopimuksettomassa tilassa ja päällä on ylityökielto. Osapuolilla on eri näkemykset palkankorotusten tasosta.

Teollisuusliitto hyväksyi viime viikolla neuvottelutulokset metsäyhtiö UPM:n vaneritehtaiden ja sahojen liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista. Palkankorotukset noudattavat metsäteollisuuteen syksyn neuvottelukierroksen aikana syntynyttä linjaa.

UPM on havitellut myös Paperiliiton kanssa useita liiketoimintakohtaisia sopimuksia, mutta liitto tavoittelee UPM:ltä yrityskohtaista työehtosopimusta. Neuvottelut ovat jumissa ja tapaaminen on siirretty ensi perjantaille.

Paperiliitto pääsi viime viikonvaihteessa yrityskohtaiseen tes-neuvottelutulokseen Metsä Groupin kanssa Stora Enson tavoin.

Paperiliitto on uhannut aloittaa vuodenvaihteessa työtaistelun kaikissa niissä metsäyhtiöissä, joihin ei synny uutta työehtosopimusta lähipäivinä.

Teollisuusliitto on lisäksi asettanut järjestäytymättömän puunjalostusyhtiö Keitele Groupin saartoon ja ylityökieltoon neuvottelujen vauhdittamiseksi.

Teknologiateollisuus on pohjustanut yrityskohtaista sopimista mutta perusti varoiksi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n niille yrityksille, jotka eivät halua sopimuksista itse neuvotella.

Teollisuusliitto lämpeni neuvotteluille hitaasti, kun ei ollut selvää, kuinka laajaa yritysjoukkoa yhdistys lopulta edustaa.

Mahdollisesta sopimuksesta on tulossa ison osallistuvan yritysmäärän perusteella sittenkin yleissitova, vaikka työnantajaleirissä oli uskoa suoriin sopimuksiin yritysten ja työntekijäliiton välille.

Työnantaja- ja työntekijäliitoissa on odotettu etenkin teknologiateollisuuden sopimusta, josta on tavattu ottaa mallia ja palkankorotustasoa muillekin aloille.

Tes-kierros ei kaipaa enempiä mutkia matkaan vaan suoraviivaisia ja molemmin puolin kohtuullisia sopimuksia. Draaman jälkeen on järjen aika.