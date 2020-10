Työllistäminen törmää ongelmien vyyhteen

Maailman terveimmistä vauvoista kasvaa Suomessa sairaita aikuisia. OECD:n tutkimusraportti toteaa, että terveysvaivat on Suomen yleisin työllistymistä estävä syy.

Työllistymisessä Suomella on lukuisia haasteita.

Hankaliin haasteisiin kuuluvat suomalaisten työttömien terveysongelmat, jotka vaativat panostusta työkykyyn ja -terveyteen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan tilaama OECD:n tutkimusraportti puhuu nykytyyliin ”terveysrajoitteista”. Muihin OECD-maihin verrattuna leijonanosa, lähes puolet, Suomen työttömistä ilmoittaa huonon terveyden olevan este työllistymiselle.

Tulokseton työnhaku jää selvästi toiselle sijalle työllistymisen esteissä.

Huolestuttavaa on mielenterveysongelmien kasvu nuorissa ikäluokissa.

Mielenterveyspulmat ovat nuorilla jo yleisin sairauspäivärahan syy, kun vanhemmilla työntekijöillä ykkössijalla ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Kaikki työttömät eivät edes tiedosta, että he voivat hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen.

OECD:n tutkimus käsitteli vuotta 2017, jolloin nyt jo nyykähtänyt nousukausi ei ollut vielä päässyt vauhtiin. Raportin huomiot ovat kuitenkin suuntaa antavia myös sosiaaliturvauudistuksen kannalta.

Tutkimus osoittaa, että suomalaiset työttömät jakautuvat useaan ryhmään.

On nuoria ja aikuisia, joilla on heikko ammattitaito. On töiden etsimisestä luovuttaneita, satunnaisesti työskenteleviä, varhaiseläkkeelle jääneitä, osatyökykyisiä ja heitäkin, jotka pärjäävät ilman töitäkin.

Osatyökykyisten työssäkäynti onnistuu, jos työelämän käytännöt ja asenteet ovat riittävän joustavia.

Monesti perusongelmana on, että töitä saadakseen olisi muutettava perheen kanssa pois kotipaikkakunnalta.

Työllistymisen esteisiin kuuluvat paitsi työkykyasiat myös heikosti toimivat kannustimet, jotka liittyvät verotukseen, etuihin ja tuloihin.

Paljon on kiinni sosiaaliturvan uudistuksesta. Pääperiaatteena on pidettävä sosiaalietuuksien kohdentamista niille, jotka ovat tuen tarpeessa.

Työllistymisen esteet kytkeytyvät kiharaisesti toisiinsa. Esteitä työllistymiselle tapaa olla kerralla useita, joten ratkaisujakin tarvitaan useita. Kertaratkaisua ei ole olemassa.