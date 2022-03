Ukrainalaisten kohtalo voisi aivan hyvin olla meidän kohtalomme - Siksi pakolaiset on toivotettava lämpimästi tervetulleiksi

Samaistumispintaa ei voi kiistää: ukrainalaisten kohtalo voisi aivan hyvin olla meidän kohtalomme. Jokainen ihminen on samanarvoinen! Myös Venäjältä pakenevia on autettava.

Ukrainan sota on opettanut suomalaille monta asiaa. Yksi tärkeimmistä on se, että inhimilliselle hädälle ei saa koskaan kääntää selkää.

Eurooppaa vuosien 2014 ja 2015 kohdanneen pakolaiskriisin aikana hädänalaisiin ihmisiin suhtauduttiin osin jopa vihamielisesti ja asia nosti jyrkkiä jakolinjoja suomalaisten keskuudessa. Nyt kaikki on toisin.

Sota on tullut lähelle suomalaisia. Nyt polttopiste, naisten ja lasten hätä sekä rikki ammutut asuinkerrostalot ovat keskellä Eurooppaa. Yhteistäkin on: Suomen itänaapuri Venäjä sekaantui julmiin väkivaltaisuuksiin myös Syyriassa ja aikaisemmin Afganistanissa nimellä Neuvostoliitto.

Samaistumispintaa ei voi kiistää: ukrainalaisten kohtalo voisi aivan hyvin olla meidän kohtalomme.

Jokainen ihminen on samanarvoinen! Myös Venäjältä pakenevia on autettava. Pakolaisaalto itärajalta voi olla aivan muuta kuin on osattu ajatella.

Ukrainasta on paennut sotaa jo yli miljoona ihmistä. YK:n pakolaisavun järjestö on arvioinut (Yle 3.3.), että pakolaisten määrä voi nousta neljään miljoonaan. Kukaan ei tiedä, paljonko ihmisiä on tulossa Suomeen.

On hyvin ilmeistä, että suurin osa ukrainalaisista jää Puolaan tai lähialueille. Myös Saksan mahdollisuudet ihmisten sijoittamiseen mahdollisesti pitkäaikaisillekin asuinsijoille ovat huomattavat.

Suomalaisten suuri auttamishalu kertoo, että pakolaiset toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Niin pitääkin!

Nyt on lohdullisella tavalla mahdollisuus uuden yhtenäisyyden rakentumiseen Suomi-nimisen demokraattisen valtion rajojen sisäpuolelle. Aikaisempaa paremmin on ymmärrettävä myös yhteisen Euroopan ja hetken unohduksissa olleen vapaan liikkumisen merkitys. Pakolaiset voivat valita suuntansa. Se ei välttämättä ole Venäjän naapurimaa Suomi.

Ukrainan kansa taistelee ja ansaitsee tukemme, ihan kaiken, mutta ehdottomasti hyvässä järjestyksessä.

Vastaanottokeskukset polkaistiin pystyyn pikavauhtia edellisen pakolaiskriisin aikaan. Kaikki ei sujunut läheskään parhaalla tavalla. Nyt edessä ennakoitavissa oleva tilanne, joka on hoidettava kunnialla.