Ulkoilukielto olisi suomalaisille kauhistus

Rajoituksia on tehostettava, koska pelkkään hyvään tahtoon ja valistuneisuuteen ei voi luottaa. Matkustaminen ja kontaktit on rajattava vain välttämättömään.

Poikkeusoloja elävä Suomi on tullut jälleen uuteen aikaisempaa vakavampaan vaiheeseen. Se edellyttää koronaviruksen torjuntatoimien tehostamista.

Aikaisempaa jyrkempiin rajoitustoimiin joudutaan osittain siksi, etteivät suositukset ja vetoomukset ole tehonneet parhaalla mahdollisella tavalla. Valmiuslaki on järeä, mutta sekään ei riitä aivan kaikkeen.

Peruskysymys on liian monille edelleenkin vaikea, se, että oma mukavuus on uhrattava yleisen edun vuoksi. Jokaisella, pienelläkin teolla ja tekemättä jättämiselle on merkityksensä. Kaikilla meillä on väliä.

Epidemian perusluonne on levitä. Sen estämiseksi ja hidastamiseksi on toimittava aivan kaikkien.

Eurooppalaiset esimerkit ovat karmaisevia. Tilanne niin Italiassa kuin Espanjassakin on katastrofaalinen.

Kovatkaan rajoitukset eivät tehoa myöhässä, jos epidemia on jo päässyt valloilleen.

Rajoitettu ulkonaliikkumiskielto on voimassa useissa maissa (Yle 23.3.). Myös elinkeinotoimintaa, kuten ravintoloiden aukioloa on laajasti rajoitettu Euroopassa.

Myös meillä muut kuin ruokahuoltoon keskittyvät ravintolat on syytä sulkea, vaikka kysymys onkin vain pienestä osasta epidemian torjunnassa. Se pitää olla pikaisestikin sovitettavissa elinkeinovapauden takaavaan lainsäädäntöön.

Myös ihmisten liikkuvuutta on mitä ilmeisimmin rajoitettava, vaikka pääasiallinen viesti on edelleen sellainen, että meidän kaikkien pitää osata karsia kontaktejamme vapaaehtoisesti. Viruksen leviäminen etelästä pohjoisemmaksi vapaa-ajanmatkailun mukana on vakavasti otettava riski.

Periaate voi Suomessakin hyvin olla sellainen, että vain ehdottoman tarpeellinen asiointi kodin ulkopuolella sallitaan.

Viikonloppuna suomalaisia helli poikkeuksellisen kaunis ulkoilusää. Ulkoilukieltoon tai täydelliseen ulkonaliikkumiskieltoon ei Suomessa tietenkään voi mennä. Jo sen valvominenkin olisi mahdotonta.

Enemmän kuin kieltoihin, pitää huomio kiinnittää siihen, mitä kaikkea saa ja pitääkin tehdä. Ykkösasia on välittäminen, meidän on välitettävä toinen toisistamme ja siinä samalla itsestämme.