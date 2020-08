Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytölle stoppi

Suomi ei valitettavasti ole onnela, jossa ei esiintyisi ulkomaisen työvoiman härskiä hyväksikäyttöä. Ongelmia on ja ne ovat vakavia.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on murheellisen yleistä myös Suomessa. Maan kansallisylpeyden, Olympiastadionin, miljoonaremonttiakin oli aliurakoinnissa teetetty osin ulkomaisella työvoimalla polkuhintaan.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta on mainittu myös hallitusohjelmassa osana harmaan talouden vastaisia toimia. Työministeri Tuula Haataisen (sd.) asettama työryhmä on saanut hyväksikäytön torjunnasta valmiiksi ensimmäisen toimenpidekokonaisuuden, joka etenee jatkojalostukseen.

Hyväksikäytön kirjo on laaja, mutta kaiken takana on raha. Taloudellisen voiton lisäksi pontimena on pienenä pidetty kiinnijäämisriski.

Hyväksikäytön uhrit vaikenevat, sillä oleskeluluvan edellytyksenä on työpaikka. Tähän pattitilanteeseen täytyy saada tolkku ja uhrille suojaa.

Tuntuvat seuraamukset pitää kohdistaa uhrin sijaan hyväksikäyttöön syyllistyvään työnantajaan.

Tätä ei pidä hyväksyä marginaalisena ilmiönä. Suomihan tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, joten myös sen haittailmiöihin pitää puuttua.

Hyväksikäyttö heikentää rehellisesti toimivien yrittäjienkin mahdollisuuksia voittaa urakoita.

On käsittämätöntä, että palkkoja polkevat ja ulkomaisia työntekijöitä riistävät yritykset ovat menestyneet esimerkiksi siivouksen kunnallisissa hankintakilpailutuksissa, kun valtaosa alan yrityksiä kuitenkin noudattaa työehtosopimuksia ja työturvallisuuslakia.

Julkiseen hankintajärjestelmään pitää lisätä selonottovelvollisuus tarjoajien taustoista.

Systemaattista hyväksikäyttöä on esiintynyt rakennus-, ravintola- ja siivousalalla sekä muilla valmiiksikin matalapalkkaisilla aloilla.

Ennen kaikkea ulkomaalaiset työntekijät tarvitsevat jo maahan hakeutuessaan lisää tietoa Suomen työmarkkinoiden pelisäännöistä ja siitä, miten toimia jos työnantajan kanssa syntyy ongelmia.

Valvontaan tarvitaan lisää resursseja ja viranomaisyhteistyötä. Lainsäädännön porsaanreiät on tukittava ja annettava työsuojeluviranomaisille oikeus määrätä sanktioita määräyksiä rikkoville työnantajille.