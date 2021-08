Uudet päättäjät pääsevät pohtimaan kasvua

Hämeen liiton ja Tilastokeskuksen tilastot kertovat, että Kanta-Hämeen asukasluku on kääntynyt kasvuun monen vuoden laskusuuntauksen jälkeen (HäSa 29.7.). Tämä on iloinen asia, varsinkin, jos ilmiö on pysyvä.

On kuitenkin harmillista, että kasvu keskittyy vain Hämeenlinnan seudulle. Forssan seudulla väkiluku on pienentynyt jo pitkään. Riihimäen seudun väestötappio on pienoinen yllätys.

Käytännössä kaikki väestönkasvu Suomessa syntyy muuttoliikkeestä, koska syntyvyys on kuolinlukuja pienempi.

Tässä kuussa toimintansa aloittavien uusien valtuustojen kannattaa ensi töikseen pitää seminaaria siitä, mitä aikaisemmat päättäjät ovat tehneet oikein ja väärin. Millaisilla strategioilla kuntien veto- ja pitovoimaa lisätään.

Koronapandemian aikana pientalojen kauppa on käynyt kiivaana. Asuminen väljemmin ja jopa maaseudulla on alkanut kiinnostaa.

Vielä on vaikea sanoa, onko ilmiö pysyvä. Myös moni ulkosuomalainen on pandemian aikana palannut takaisin kotimaahan.

Nyt aloittavien luottamushenkilöiden päänvaivana onkin, millä pidetään nämä nyt muuttaneet paikkakunnilla ja millä saada aikaan positiivisen kehityksen kierre, joka tällä hetkellä näyttää siivittävän esimerkiksi Janakkalan kehitystä.

Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala arvioi ihmisiä muuttaneen niin pääkaupunkiseudulta kuin muista Kanta-Hämeen kunnistakin (HäSa 28.7.). Janakkalalla näyttäisi olevan tarjolla jotain, jota esimerkiksi Forssan ja Riihimäen seutujen kunnilla ei ole.

Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi todennäköisesti valittava Marko Ahtiainen (kok.) kiitteli Hämeen Sanomissa (29.7.) sitä, että kunnassa vallitsee elinkeinopolitiikasta yksimielisyys. Hän myös peräänkuulutti yhä tiiviimpää seudullista yhteistyötä.

Jokainen kunta tarvitsee uusia asukkaita ja veromaksajia. Nyt aloittavien päättäjien pitää katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Ennen ei ollut paremmin. Pitää löytyä poliittista johtajuutta tehdä vaikeitakin päätöksiä.