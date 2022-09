Uusi merkki nurkkaan joutuneen Putinin epätoivosta – Tulossa on toivottavasti vain uusi katastrofi sotatiellä

Häikäilemättömän hyökkäyksen kääntyminen tappioiksi ja jopa nöyryyttäväksi paoksi on saanut Vladimir Putinin kieltämään jo itsensäkin. Se minkä piti olla nopea sotilaallinen erikoisoperaatio onkin nyt, yli puolen vuoden katkeran nöyryytyksen jälkeen jo presidentin kujanjuoksua.

Tarvittiin sittenkin koko kansakunnan ja asevelvollisten altistaminen hyökkäyssodassa jo häämöttävälle tappiolle. Sitähän liikekannallepano tarkoittaa.

Sodan vastustus Venäjällä on todennäköisesti paljon julki päästettyä laajempaa. Kun sotakellot soivat, rohkeimmat vastustavat sotaa. Heidän äänensä kuuluu jo, mutta toistaiseksi vain hiljaa.

Hyökkäystä ei saanut aluksi suin surminkaan kutsua hyökkäykseksi, eikä sotaa sodaksi. Nyt on kuitenkin täysin toinen ääni Kremlin kelloissa. Liikekannallepano, toistaiseksi osittaiseksi sanottu, kertoo Putinin vaihe vaiheelta syvenevästä epätoivosta, kuten myös koveneva puhe koko länttä vastaan käytävästä sodasta.

Päätöstä on osattu ennakoida viimeistään Ukrainan onnistuneiden vastahyökkäysten jälkeen. Jotakin Putinin on ollut nurkkaan ajatuessaan pakko tehdä.

Onnistuuko asevelvollisten kutsuminen aseisiin? Todennäköisesti surkeasti. Toistaiseksi voidaan vain epäillä, miten laajassa maassa organisoidaan alustavasti noin 300000 reserviläisen kutsuminen palvelukseen. Aikaa joukkojen koulutukseen ei ole, joten luultavana tuloksena on vain uusi katastrofi Putinin sotatiellä.

Venäläisten asevelvollisten ensimmäinen reaktio on ollut se kaikkein ilmeisin: lentolippujen kysyntä on kiihtynyt rajusti Venäjältä kaikkiin sellaisiin maihin, joihin hyvin pitkälle suljetusta maasta voi vielä matkustaa.

Sotaväen pakko-otot eivät ole mikään poikkeus Venäjän historiassa, juuri siinä, mihin Putin ja hänen hallintonsa niin usein ihaillen viittaavat.

Suurin kysymys kuuluu, miten pitkälle Putin voi vielä mennä, jos omat asevelvollisetkaan eivät tottele. Venäjän armeijan toimintakyky on ollut vapaalle maailmalle myönteinen yllätys, mutta Putinille katkera pettymys.

Ydinsaseiden käytön uhka on olemassa, mutta se on arvioitu onneksi vähäiseksi. Myös Venäjän ydinasejoukkojen toimintavalmiutta on syytä epäillä, mutta ei unohtaa.

Siviilien jatkuva murhaaminen ja joukkohaudat eivät kerro mistään muusta kuin äärimmäisestä alennustilasta. Jos venäläiset asevelvolliset vähääkään tietävät, minne heitä viedään, he tekevät mieluummin mitä tahansa muuta kuin astuvat palvelukseen.