Vaalien siirtäminen olisi takaisku mutta ei katastrofi

Päätöstä vaalien kohtalosta on lupailtu tulevaksi ihan näinä päivinä. Jos siirto toteutuu, täytyy kääntää katse ja keskustelu tilanteen hyviin puoliin.

Harvoin jos koskaan on ihan kuntavaalien alla ollut näin isoja kuntiin liittyviä asioita auki. Edes se ei ole vieläkään varmaa, että vaalit todella järjestetään huhtikuussa.

Tämä on tilanne, kun ehdokashakemusten jättämiseen on alle kaksi viikkoa.

Vaalien kohtalosta on vihdoin luvattu päätöksiä tällä viikolla. Toki vielä senkin jälkeen on teoriassa mahdollista, että vaalit peruuntuisivat viime tingassa. Se vaatisi kuitenkin koronaepidemian huomattavaa pahenemista ja todennäköisesti poikkeusoloja.

Yksien vaalien siirtäminen ei sinällään juuri demokratiaa rapauttaisi, vaikka takaiskusta olisikin kysymys.

Poliittisesta vinkkelistä on selkosuomella kyse siitä, että takaiskua eivät kaipaa ainakaan tällä hetkellä kannatusmittauksissa korkealla olevat perussuomalaiset ja demarit. Vaalien siirrosta käydyssä keskustelussa on tosin tähän asti ansiokkaasti ja aiheellisesti vältetty tilanteen politisoimista. Kyse on aidosti kaikkien yhteisestä asiasta.

Jos päätös vaalien siirtämisestä tehdään, soisi päätöksen aiheuttamia vaurioita paikkailtavan niin, että haetaan tilanteen hyviä puolia.

Eniten painaa äänestämisen turvaaminen ja turvallisuus. Mutta vaalien siirto antaisi myös lisäaikaa käydä kunnon keskustelu siitä, mikä todella on kunnan merkitys ja tehtävä tulevalla valtuustokaudella.

Jos yhä auki oleva valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu, on avattava enemmän kysymystä mitä ”tynkäkunta” ihan oikeasti tekee, kun sille jää huolehtiminen kunnan elinvoimasta ja sivistystoimialasta. Miten niillä vaikutetaan uuden kunnan kykyyn järjestää palveluja? Juuri palvelut aina eniten kiinnostavat kuntalaisia – jotka ovat soten jälkeenkin myös kuntaveron maksajia.

Tuo keskustelu on jäänyt harmillisesti joskin ymmärrettävästi koronatilanteen varjoon.

Jos tässä haetaan riittävän monipuolisesti uutta tietoa ja uusia näkökulmia, se voi olla vain omiaan lisäämään äänestäjien mielenkiintoa kuntavaaleihin, joissa äänestysprosentti ei perinteisesti ole antanut aihetta hurraahuutoihin.

Kuntavaaleja ei kannata pelata tyhjille katsomoille.