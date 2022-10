Vaalituloksesta osa ratkeaa jo näinä päivinä

Eduskuntavaalit lähestyvät hyvää vauhtia. Paljon ratkeaa jo ennen varsinaisen vaalikamppailun alkamista, kun puolueet ovat nimeämässä kansanedustajaehdokkaitaan.

Onnistunut ehdokasasettelu on hyvän vaalituloksen ja samalla myös demokratian toteutumisen edellytys. Mukana on oltava tunnettuja nimiä, mutta myös kiinnostavia uusia, mieluiten yllättäviäkin.

Tulossa ovat mielenkiintoiset ja monella tavalla kutkuttavat vaalit. Kokoomus ja demarit kamppailevat vaalipiirin suurimman puolueen asemasta. Vuonna 2019 valitussa eduskunnassa SDP:llä on neljä ja kokoomuksella kolme paikkaa.

Oppositiopuolue kokoomus hyötyy asemasta valtakunnallisten kannatusmittausten ykkösenä. Tavoitteena onkin neljäs paikka (HäSa 6.10. ). Se voi kuitenkin olla kovan takana. Kantahämäläiset Sanni Grahn-Laasonen ja Timo Heinonen ovat politiikan ahkeria ammattilaisia.

SDP:llä on edelleen mukana kaksi varmaa hämeenlinnalaista jyrää: Tarja Filatov ja Johannes Koskinen. Lahden suunnalla Ville Skinnari ja Mika Kari kisaavat keskenään ja etenkin Skinnari hamuaa ääniä myös Kanta-Hämeen puolelta. Maakunnallakin on väliä!

Keskustan kujanjuoksu kannatusmittauksissa on jatkunut, eikä se lupaa hyvää puolueelle vaalipiirissäkään. Viime vaaleissa tuli romahdus kolmesta paikasta yhteen, johon puolue on nyt jämähtävässä. Pelastajaksi on palannut päijäthämäläinen entinen ministeri Juha Rehula. Maatalouden ahdinko on syvä, mutta äänestäjät muistavat, mikä puolue onkaan istunut SDP:n apupuolueena hallituksessa.

Forssan suunnalla ei edelleenkään ole saatu seuraajaa muilta tien tukkineelle Sirkka-Liisa Anttilalle. Kannatusta tarvitaan muualtakin kuin omalta kulmakunnalta. Keskinäiseen nokitteluunkaan ei saisi sortua, ei missään puolueessa.

Perussuomalaiset käy vaaleihin oppositioasemista. Viimeksi isolla äänimäärällä valittu Lulu Ranne uusinee paikkansa mennen tullen, mutta hänen takanaan kaikki on epävarmaa.

Kokeneen kantahämäläiskaartin Päivi Räsänen (kd.) on vahvoilla, vaikka äänestäjäkunta onkin hupenemaan päin. Myös vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen, samoin Riihimäeltä, kuuluu puolueensa ykkösnimiin.

Vihreiden ainoa paikka jää jälleen kerran täpärälle. Mirka Soinikoski saa jännittää loppuun saakka. Hän on istuva kansanedustaja, joka tiedetään ainakin nimeltä.

Vaaleista ei ole tulossa ilmasto-, ympäristö- eikä kansallispuistovaaleja. Äänestäjää lähempänä ovat energia, ruoka ja turvallisuus sekä toivottavasti myös valoisa tulevaisuus.