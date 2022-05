Vaaran viikoista on mentävä yli että heilahtaa – On Suomen onni, että presidenttinä on Sauli Niinistö

Keskeinen päätös itsenäisen Suomen historiassa lähestyy, se on enää viikoista ja pian päivistä kiinni.

Suomi on ollut aina osa länttä ja Eurooppaa, EU-jäsenyys vuonna 1995 vahvisti siteet. Lopullisesti ne lujittaa jäsenyys Pohjois-Atlantin puolustusliitossa, Natossa. Suomi ei ole syvimmän hädän, hyökkäyksen kohteeksi joutumisen hetkelläkään koskaan yksin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa torstaina asian tiimoilta muita keskeisiä päättäjiä, eduskunnan puhemiehistöä ja puolueiden johtoa. On Suomen onni, että presidenttinä on Niinistö. Samaa viileää harkintaa ja päättäväisyyttä vaaditaan kaikilta päättäjiltä.

Niinistö on kertomassa kantansa Nato-jäsenyydestä viimeistään viikon päästä torstaina (IS 30.4.). Presidentin keskiviikkoinen tiedote ei anna arvailuille sijaa: “Suomi varmistaa turvallisuutensa. Se ei ole keneltäkään pois.”

Jäsenyyshakemus on käytännössä presidentin sekä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksen eli tp-utvan ja eduskunnan päätöksiä vaille valmis. Mitä pikemmin, sen parempi!

Paras vaihtoehto on, että Ruotsi ehtii samaan junaan, mutta ei mikään ehdoton edellytys.

Pääministeri Sanna Marin on luvannut viimein kertoa kantansa ennen SDP:n puoluevaltuuston kokousta 14. toukokuuta. Päätös on tärkeää saada maaliin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan: näin toimitaan demokratiassa.

Käsitykset Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta ovat muuttuneet nopeasti, muidenkin kuin Marinin. Historiankirjoitukseen kirjataan seuraavasti: Ukraina muutti kaiken keväällä 2022.

Loppuvaiheessa Nato-jäsenyys on edennyt jopa pikavauhtia. Olennaisinta on, että asian takana on erittäin ilmeinen eduskunnan selvä enemmistö.

Ensi viikolle on ennakoitu Venäjän vastareaktioiden ryöppyä, mutta suomalainen päätöksenteko – ja luja luonteenlaatu – ei niistä hätkähdä. Tulkoon mitä vaan, “vaaran viikoista” mennään yli että heilahtaa. Jäsenyyshakemus käsitellään Nato-maissa siinä tahdissa kuin se käsitellään. Aikataulua ei auta jäädä murehtimaan.