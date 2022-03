Väittääkö joku, ettei joskus kaipaa vessaa?

Kaupunki on valtavasti paljon enemmän kuin sen ruutuvaakakeskusta, mutta hämeenlinnalaisittain paikkakunnan kasvu ja kehitys – ja ennen kaikkea niiden puute – ovat kulminoituneet Kauppatoriin ja sen välittömään ympäristöön.

Mitä auttavat puheet ja suunnitelmat, kun kauppa käy vain Tiiriössä, kauppakeskus Goodmanissa tai lopulta vain verkossa? Paljonkin!

Ihmiset lopulta ratkaisevat, ja siihen on tyytyminen. Olosuhteet pitää kuitenkin järjestää sellaisiksi, että valinnan mahdollisuus on aito.

Kaupallisella keskustalla on ehdottomasti roolinsa, joka vain kaipaa kirkastumista. On kaivannut jo kauan, vaikka paljon on vuosien aikana tehty. Yksi ja ainoa asia, lopullisen torinaluspysäköintipäätöksen venyminen on haitannut jopa sietämättömän pitkään kehittämistyötä. Paras päätös on sellainen, joka on lopullinen.

Niin itsestään selvä asia kuin uusi yleisövessa sekä torikahviloiden ja -myyjien vesihuolto ovat saaneet odottaa kohtuuttomasti. Niiden piti järjestyä toriparkin mukana toripaviljongissa. Ei tullut parkkia, niin ei tule paviljonkiakaan, mutta ihan kaikilla ihmisillä on silti vessahätänsä.

Nyt torin uusi vessa on “tulossa” (HäSa 15.3.), mutta se ei ihan vielä riitä. Se pitää myös rakentaa. Ilman Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistyksen aktiivisuutta tämäkään tuiki tarpeellinen suunnitelma olisi tuskin edennyt edes nykyiseen pisteeseen.

Torilla tarvitaan myös vesihuoltoa, jos ja kun etenkin ruokapalveluita halutaan kehittää. Halutaanhan niitä?

Toriterassit tulevat taas ensi kesänä. Se on sekä hyvä että kannatettava asia. Niiden asiakkaat joutuvat käyttämään kuitenkin pääosin bajamajoja.

Tori on kaupungin kasvot ja kaikkea muuta kuin pelkkää autiutta täynnä oleva valaistu hautausmaa. On siellä leikkipaikkakin ja tekojää, se paljon puhuttu. Pyöräilykään ei saa unohtua. Se luo elävää kaupunkikeskustaa.

Nyt vain täytyy kohteliaasti vedota, ettei kukaan vastusta näin tarpeellista hanketta, uutta mukavuuslaitosta. Kukaan ei ainakaan voi väittää, ettei tarvitse vessaa – kenties kipeästikin – ja ehkä keskellä toria.