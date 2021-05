Väkivallan takana on karmean tuttu kuvio

Pyhältä maalta ei valitettavasti vieläkään mitään uutta. Konflikti palestiinalaisten ja Israelin välillä on jatkunut jo niin pitkään, ettei mikään rakettihyökkäys eikä pommituslento tule yllätyksenä myöskään viimeisimmässä kriisissä.

Kiista koskee maata, juuri sitä pyhäksikin kutsuttua. Väkivallan puhkaisi valloilleen Israelin päätös karkottaa palestiinalaisperheitä kodeistaan, tällä kertaa itäisessä Jerusalemissa.

Lähes kaksi miljoonaa palestiinalaista on ahtautunut pinta-alaltaan Hausjärveä pienemmälle, 363 neliökilometrin Gazan kaistalle.

Aikaisempien palestiinalaisten sisäisten taistelujen jälkeen Gazassa on vallassa radikaali Hamas, joka on ollut jo vuosia Israelin kanssa verisesti vastakkain.

Siviilien kohtalo on hirvittävä. Israelin pommit ovat tappaneet – ei vain Hamasin taistelijoita – vaan myös siviileitä, naisia ja lapsia. Hamas syyttää Israelia rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Hamasinkaan raketit eivät katso uhrejaan. Lisäksi sen pyrkimys on ennenkin ollut oman valta-asemansa pönkittäminen. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu varjelee myös omaa horjunutta asemaansa.

Kuvio on muutenkin karmean tuttu: Yhdysvallat tuoreen presidenttinsä Joe Bidenin johdolla ja Lähi-idässä vaikutustaan lisännyt Kiina nokittelevat toisiaan. Pelinappuloina ovat sodan uhrit.

Lähi-idän kriisi herättää taas Suomessakin vahvoja tuntoja. Mielenosoituksia on nähty muun muassa Helsingissä ja Tampereella. Tässä sodassa ei kuitenkaan ole hyvää ja pahaa osapuolta. Sota ja väkivalta ovat yhdessä perimmäinen paha: kaikki kärsimys on ihmisten kärsimystä.

Sodalla on myös taustatekijänsä. Israelin selkänoja on Yhdysvallat. Myöskään palestiinalaisten puolelta ei ammuttaisi raketteja, jos Hamasille ei joku niitä toimittaisi. Ainakin Iran on mainittu tässä yhteydessä.

Tiedonvälitys on keskeisessä roolissa. Mikä on oikea kuva tapahtumista? Mikä on siviiliuhrien karmeaa hyväksikäyttöä?

Israel antoi viestin maailmalle tuhotessaan uutistoimisto AP:n ja arabiankielisen al-Jazeeran toimitukset. Se oli isku päin silmiämme ja korviamme.