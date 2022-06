Väkivallasta ei kannata eikä pidä vaieta - Puhuminen on ainoa tapa katkaista ylisukupolvinen kierre

Hämeen Sanomien pääkirjoitus (19.6.22) ilahdutti meitä sosiaalityön ammattilaisia ja lähisuhdeväkivaltatyön kouluttajia erityisellä tavalla. Aihe on paitsi ajankohtainen, myös äärimmäisen tärkeä.

Lähisuhdeväkivalta ilmiönä koskettaa meitä kaikkia, mutta kuten pääkirjoituksessakin todetaan, siitä ei mielellään puhuta. Puheeksi ottaminen ja asian esiin tuominen on kuitenkin tärkeää, jotta voimme yhdessä katkaista ylisukupolvisen kierteen.

Väkivalta satuttaa niin uhria, läheisiä kuin tekijääkin ja kaikki osapuolet tarvitsevat väkivallasta selviytyäkseen apua. Pitkään jatkuessaan väkivalta myös raaistuu, aiheuttaa pysyviä vaurioita kaikille osapuolille ja voi johtaa jopa kuolemaan.

Lähisuhdeväkivalta ei myöskään ole pelkästään fyysistä, vaan väkivallan muotoja on paljon muitakin. Väkivaltaa voi olla esimerkiksi voimakas mustasukkaisuus, uhkailu, seksuaalisiin tekoihin pakottaminen, sosiaalisten suhteiden tai rahankäytön rajaaminen ja myös näistä on tärkeä puhua avoimesti.

Hämeenlinnan kaupunki on jo pitkään tehnyt vahvaa kehittämistyötä väkivalta-asioihin liittyen.

Koulutuksia eri ammattiryhmille lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen on järjestetty jo usean vuoden ajan ja koulutukset jatkuvat edelleen.

Tietoisuuden lisääminen auttaa meitä kaikkia ja väkivallasta puhumista ei myöskään tarvitse pelätä. Usein lähipiiri on hyvinkin tietoinen asioista, mutta kynnys ottaa asia puheeksi saattaa estää avun saamisen ja pitkittää vaikeaa tilannetta. Apua on saatavilla ja meidän ammattilaisten tehtävänä on tarjota aiheeseen liittyvää tietoa.

Lisätietoa aiheesta löytyy kattavasti Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilta. Lähisuhdeväkivaltatyön sosiaalityöntekijälle voit soittaa virka-aikana 03 621 7300 ja kiireellisessä tilanteessa virka-ajan ulkopuolella voit olla yhteydessä Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen 03 621 7100.

Satu Lyytinen

Lähisuhdeväkivaltatyön sosiaalityöntekijä YTM, väkivaltatyön kouluttaja

Jonna Laitonen

Johtava sosiaalityöntekijä YTM (opintovapaalla), väkivaltatyön kouluttaja