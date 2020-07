Väkivalta uhkaa hajottaa demokratiaa

Politiikkaan kuuluvat eriävät mielipiteet, jotka pitää pystyä sanomaan vailla väkivallan uhkaa. Pekka Katajan kohtalo ja sitä seurannut verkkovouhotus on kammottava esimerkki.

Keskusrikospoliisi KRP tutkii perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistunutta väkivallan tekoa murhan yrityksenä.

Jämsäläispolitiikko joutui raa’an väkivallan uhriksi saaden 21 iskua päähänsä, kun kaksi miestä tunkeutui hänen kotiinsa.

Kataja on kertonut, että hänelle on ommeltu 151 tikkiä, hänellä on kallonmurtuma ja aivoverenvuoto.

Katajan tapauksen jälkeen verkkokeskustelu aiheen ympärillä räjähti. Puolin jos toisin heiteltiin spekulatiivisia syytöksiä sinne tänne, vailla varmennettua ja oikeaa tietoa.

Jokainen kirjoittaja syyllistyi ajamaan näin omia tarkoitusperiään ja teilaamaan omat poliittiset vastustajat, vaikka tietoa tekijöistä ja tapahtumien kulusta ei vielä ollut. Kirjoittajilta taisi unohtua, että sananvapaus ei oikeuta syrjintään, kunnianloukkaukseen tai väkivaltaan yllyttämiseen.

Suomessa poliitikon kokema fyysinen väkivalta on äärimmäisen harvinaista.

Suomi on ollut mallimaa, kuinka täällä niin paikallispoliitikot kuin kansanedustajat, ministerit ja presidentitkin voivat kulkea vapaasti kansan seassa vailla väkivallan uhkaa.

Avointa demokratiaa ovat uhanneet viime vuosina lisääntyneet poliitikkojen ja muiden vallankäyttäjien vahingoittamisyritykset. Esimerkiksi vihapuhe ja maalittaminen ovat yleistyneet. Monissa kyselyissä yhä useampi poliitikko kertoo joutuneensa vihapuheen kohteeksi.

Usein väkivallalla pyritään vahingoittamaan ja uhkailemaan kohdetta siten, että uhri muuttaisi toimintatapojaan, käytöstään tai mielipiteitään. Yksi väkivallan muoto on myös valheiden levittäminen uhrista.

Tilastojen mukaan poliittisista ideologioista äärioikeisto käyttää eniten väkivaltaa. Erityisesti muukalaisvastaisuus on ollut trendi viime vuosina.

Väkivallan lisääntyminen kertoo arvojen ja toimintatapojen koventumisesta. Siihen meillä ei ole varaa, vaan on pidettävä kiinni mielipiteen- ja sananvapaudesta.

Politiikkaan kuuluvat monenlaiset mielipiteet, usein eriävätkin. Jokaisen pitää pystyä sanomaan ja perustelemaan mielipiteensä vailla väkivallan uhkaa.

Poliittinen väkivalta on ehdottomasti tuomittava ja sen kitkemiseksi pitää tehdä töitä.