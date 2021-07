Vakuutus- ja pankkialan henkilöstö paineissa

Auto-onnettomuuteen, erityisesti vakavaan onnettomuuteen, joutuminen on tavalliselle ihmiselle harvinainen tapahtuma, monille shokki. Vielä ahdistavampaa on, jos sen yhteydessä joutuu odottelemaan vakuutusyhtiön korvauksia ja elämään epävarmuudessa, tuleeko niitä ollenkaan.

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut useille vakuutusyhtiöille huomautuksia siitä, että lakisääteisten liikenne- ja tapaturmavakuutusten henkilövahinkoja käsitellään jatkuvasti liian hitaasti (HS 8.7.). Myös Finanssivalvonta (Fiva) on kiinnittänyt asiaan huomiota.

Liikennevakuutus on ajoneuvoille pakollinen vahinkovakuutus. Lain mukaan vakuutusyhtiön tulee tehdä ratkaisunsa kuukauden kuluessa siitä, kun korvaushakemus ja tarvittavat asiakirjat on toimitettu yhtiöön. Yhtiön tulee siis joko maksaa korvaus tai ainakin ilmoittaa vakuutetulle, että päätös on kielteinen.

Erityisesti oikeusasiamiehen huomion kohteena on ollut Pohjola Vakuutus, mutta huomautuksia liian pitkistä käsittelyajoista ovat saaneet myös ainakin If ja Lähi-Tapiola.

Asiakkaat ovat valittaneet, että vakuutuskäsittelijät vaihtuvat jatkuvasti, eikä heihin ole edes saanut yhteyttä.

Vastaavantyyppinen ongelma ilmenee tällä hetkellä myös pankeissa, jotka monesti kuuluvatkin samoihin yhtiöryppäisiin vakuutusyhtiöiden kanssa.

Nyt kiinteistökaupan käydessä kuumana asiakkaiden on ollut vaikea saada pankeista aikaa lainaneuvotteluille. Unelmien asunto on saattanut tulla vastaan ja tarjous pitäisi tehdä nopeasti, koska muutkin havittelevat samaa asuntoa. Pankki voi tarjota neuvottelua kuukauden päästä, mikä on aivan liian myöhäistä.

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat muutamien viime vuosien kuluessa käyneet yt-neuvottelut poikineen. Väkeä on vähennetty reilusti lähinnä digitaalisiin palveluihin vedoten.

Työpaikkansa säilyttäneet toimihenkilöt ovat suorituskykynsä äärirajoilla. Kaikki kärsivät, niin asiakkaat kuin heitä palvelevat työntekijätkin.

Vakuutusyhtiöt ovat huomautusten jälkeen lisänneet resurssejaan. Pankkien tulisi tehdä samoin ilman, että Fivan ja oikeusasiamiehen tarvitsee puuttua tilanteeseen.