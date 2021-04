Valkoisen heteromiehen maailma on ahdas, etenkin Suomessa – Edelleen Suomi on rasistisin maa Euroopassa ja maahanmuuttajat tuntevat sen nahoissaan

Glasgow Rangersin keskikenttämies Glen Kamara joutui rasistisen hyökkäyksen kohteeksi

maaliskuussa Euroopan liigan pudotuspeliottelussa. Se nosti rasismikeskustelun jälleen pintaan ja hyvä niin.

Tuolloin Kamaran maajoukkuekaveri, huuhkajien kapteeni Tim Sparv sanoi rasismin elävän yhteiskunnassa ja vaati puuttumista asiaan.

– Olisi naiivia ajatella, ettei rasismia olisi, Sparv kommentoi Ilta-Sanomille.

Sparv tietää, mistä puhuu. Hän sai osansa somevouhkasta viime syksynä, kun Suomi-Wales pelissä joukkueet polvistuivat ennen peliä ja osoittivat näin tukensa maailmanlaajuiselle rasisminvastaiselle liikkeelle.

Muutamille Huuhkajien faneille se oli liikaa ja Sparville satoi rasistisia viestejä, ettei urheiluun ei pitäisi sekoittaa politiikkaa. Sparv vastasi osuvasti, ettei kyse ole politiikasta vaan ihmisoikeuksista.

Puolustus on jo osa ongelmaa

Suomi on rasistisin maa Euroopassa. Se on häpeällistä.

EU-tutkimuksen mukaan erityisesti Afrikasta EU-maihin tulevat tuntevat eniten ahdistelua Suomessa. Syrjintää koetaan muun muassa asunnon ja työpaikan hankinnassa sekä arkielämässä.

Hämeenlinnalainen Emmanuel Osae Asare kertoi kuluneella viikolla kohtaavansa päivittäin rasismia. Hän toimii ruokalähettinä ja noutoruokaa tilaavat asiakkaat haukkuvat häntä ihonvärin vuoksi.

Osae Asare sanoo, että huonoa käytöstä pitää vain oppia sietämään.

Kenenkään ei sivistysvaltiossa tarvitse sietää rasistista käytöstä vaan meidän pitää pystyä rakentamaan yhteiskunta, jossa ei ole tilaa syrjinnälle tai rasismille.

Avain hyväksyvämpään yhteiskuntaan olemme me itse. Monen kantasuomalaisen on vaikea ymmärtää sitä ja omaa etuoikeutettua asemaa valkoisena.

Somekeskusteluissa käy hyvin ilmi, kuinka erityisesti valkoinen heteromies pelkää oman asemansa puolesta ja on valmis puolustamaan ahdasta maailmankuvaansa. Rasistisesti käyttäytyvien mielestä puhe syrjinnästä on turhaa, jopa valetta. Puolustamalla rasistista käytöstä on itse osa ongelmaa.

Rotusyrjintä vähenee ainoastaan hankkimalla tietoa, puhumalla ja muutamalla omia asenteita.