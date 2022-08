Valtiontalous on trapetsitaiteilua kriisistä kriisiin – Täsmätoimet kansalaisten arjen helpottamiseksi ovat vielä hukassa

Suomalaiset kotitaloudet, veronmaksajat ja valtiontalous ovat samassa kuohuvassa liemessä: tuhoisa sota keskellä Eurooppaa on syössyt talouden epävarmuuteen. Synkkien inflaatiopilvien lomasta näkyy vain vähän valonkajoa, kuten muun muassa kohentunut työllisyys.

Taloudessa on tasapainoilun ja lähes jo trapetsitaiteilun aika, kun Suomi matkaa muun maailman mukana kriisistä toiseen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) keskittyi keskiviikkona jopa harvinaisen totiseen toppuutteluun valtiovarainministeriön budjettisyksyn avauksessa.

Korkojen nousu vie jatkuvasta velanotostaan historiaan jäävän Sanna Marinin (sd.) hallituksen sen saman todellisuuden äärelle kuin muutkin velanottajat.

Velalla on hintansa, se ei voi olla ainoa, eikä edes pääasiallinen tapa kattaa lisääntyviä menoja. Menoja on osattava myös karsia, myös tulevien eduskuntavaalien paineissa. Sitä varten päättäjät on valittu, ei yksin yhteistä kakkua jakamaan.

On tuettava täsmälääkkein niitä suomalaisia, joita etenkin ruuan ja energian hinnannousu rokottaa eniten. Näin Saarikkokin taas keskiviikona lupasi: “täsmätoimia kansalaisten arjen helpottamiseksi”. Onkin jo vakava uskottavuuskysymys, miten hän lupauksensa pitää. Toisessa vaakakupissa kun on valtiontalous.

Jos kansalaiset odottavat hallitukselta laajasti avokätistä apua elinkustannustensa kohisten noustessa, heistä useimmat joutuvat valitettavasti pettymään – tai ainakin odottamaan koko hallituksen vielä edessä olevan yhteisen kädenväännön tuloksia, eikä silloinkaan sada mannaa taivaalta.

Valtiontalous on siihen aivan liian huonossa jamassa.

Malttia tarvitaan kaikilta osapuolilta, mutta myös vastuullista työnjakoa. Annika Saarikko viittasi keskiviikkona kovin painokkaasti tulevaan maltilliseen palkkaratkaisuun ehtona tuloveronkevennyksille myötäillen ministeriönsä virkamiesjohdon näkemyksiä.

Vielä alkukesästä Saarikko lupaili laveasti kansalaisten ostovoimaa tuettavan veronkevennyksillä.

Palkkaratkaisu on aivan oma lukunsa, eikä varsinaisesti edes Saarikon tai edes hänen virkakuntansa käsissä. Hallituksen ja nyt aluksi valtiovarainministeriön on hoidettava oma osuutensa.

Ekonomistit ovat laajalla rintamalla varoittaneet, että nimenomaan valtion ei pidä omilla ratkaisuillaan olla kiihdyttämässä hintojen nousua, eikä varsinkaan ottaa lisää velkaa veronalennusten rahoittamiseksi.

Paras uutinen budjetintekijöillekin olisi rauha Ukrainassa. Valitettavasti siitä ei ole merkkejä.