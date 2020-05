Valtiovalta sälyttää vastuuta ravintoloille

Ravintolat ja kahvilat ovat ahdingossa lähes kahden kuukauden kiinniolon jälkeen.

Esityksellä ravintoloiden avaamisesta on ollut hoppu, kun kesäkuu on jo ovella. Noutoruoan myynti on ollut kelpo palvelua muttei paikkaa koko liiketoimintaa

Hygieniavaatimusten lisäksi ravintoloiden asiakasmäärää rajataan 1.6. alkaen sisätiloissa puoleen normaalista vaan ei ulkotiloissa.

Sisätilojen asiakasmäärän mekaaninen puolittaminen kohtelee kaltoin muutenkin pieniä ravintoloita. Ala toivoi tuntuvampia helpotuksia.

Alkoholimyynnin lopettaminen kello 22 kaitsee humalahakuista juomista. Tämä kertoo valtiovallan ymmärrettävän heikosta luottamuksesta siihen, että ihmisillä pysyisivät illanvietossa tolkku ja hygieniasuositukset mielessä.

Kummeksuntaa on herättänyt se, että samat rajoitukset koskevat nyt turvallisuuden nimissä kaikkia ravintoloita kautta koko Suomen niemen. Asiasta oli vääntöä myös hallituspuolueiden välillä.

On totta, että virus leviää yhtä lailla sopivassa ympäristössä, mutta alueittain on valtavia eroja viruksen esiintymisessä.

Tartuntatautilain muutos antaa hallitukselle mahdollisuuden lieventää rajoituksia alueittain, mutta aika näyttää, jääkö kirjaus kosmeettiseksi.

Hallitus sälyttää nyt vastuuta turvallisesta asioinnista ja tartuntariskin minimoinnista ravitsemusliikkeille itselleen ja penää siitä suunnitelmia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) viesti tiedotustilaisuudessa, mitä paremmin ravitsemusliikkeet täyttävät velvollisuutensa, sitä nopeammin rajoituksia voidaan lieventää.

Yhtä lailla on mahdollista tehdä ravitsemusliikkeille uusia kiristyksiä, jos koronatartunnat alkavat nousta.

Lakiesitys tasapainoilee kahden tekijän välillä. Ravitsemusliikkeiden elinkeinotoiminnan avaaminen on välttämätöntä, jotta yritykset voivat pysyä pystyssä ja asiakkaat saisivat koronakevään jälkeen maistiaisia entisestä vapaudesta ja sosiaalisesta elämästään. Samanaikaisesti tarkoituksena on yhä estää koronavirustaudin leviämistä.

Ristiriitaisten odotusten sovittaminen yhteen on taiteilua.