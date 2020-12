Valtuuston voimasuhteet saattavat keikahtaa lisää

Olennaista ei taaskaan ole vain se, miten asiat ovat, vaan myös se, miltä ne näyttävät. Lähes kaikilla valtuustoryhmillä on yhteinen ongelma: uskottava johtajuus on kadoksissa.

Vasemmistoliiton demareihin vaihtanut valtuutettu Irma Taavela teki sen, mihin edes hämeenlinnalaiset äänestäjät eivät ole kaikin ajoin pystyneet: keikautti tasan olleet voimasuhteet SDP:n ja kokoomuksen välillä.

Ensi kevään kuntavaaleissa keikahdukset mahdollisesti jatkuvat. Perussuomalaisten kannatus ja kansanedustaja Lulu Ranteen valovoima lupaavat puolueelle voittoa myös Hämeenlinnassa.

Vihreiden tilanne on myös hyvä. Heilläkin on tulessa kansanedustaja, Mirka Soinikoski, joka voi hyvin vetää yleisemminkin kannatusta ympäristö- ja ilmastotietoisilta kaupunkilaisilta.

Lisäksi SDP:llä on vaaleissa mukana kaksi pitkäaikaista kansanedustajaa, Tarja Filatov ja Johannes Koskinen.

Vasemmisto ja keskusta ovat liemessä, samoin osin kristillisdemokraatit, vaikka pienryhmien kannattajajoukko on vakiintunutta. Uusiutuminen olisi kuitenkin elintärkeää.

Iso kysymys kuuluu: miten hämeenlinnalaisten epäluulo kaupungin kehityshankkeita kohtaan kanavoituu? Vastakkain ovat perinteinen puolueuskollisuus ja yhteinen tyytymättömyys. Yltääkö se uurnille, ja miten paljon kärjistävä some-keskustelu ohjaa mielipiteitä?

Olennaista ei ole vain se, miten asiat ovat, vaan myös se, miltä ne näyttävät. Erityisesti kaupunginhallituksen vetovastuu voi koitua kokoomukselle kalliiksi. Siinä ei auta viestintäongelmista puhuminen. Jos niitä on ollut, ne kaatuvat kaikissa tapauksissa viestijän, ei viestin vastaanottajan vastuulle.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) korona-ajan toiminta vetänee äänestäjiä demareiden taakse. Hallituksen tuki on tuoreeltaan pelastanut kuntataloudessa sen, mitä on ollut pelastettavissa, vaikka ongelmia onkin lähinnä siirretty.

Kun kokoomuksen ja demareiden kannatuspohjien erot ovat Hämeenlinnassa edelleen minimaalisia, tulee ero ehdokasasettelusta. Se on vahvoilla, kumpi puolueista saa paremmat nimet listoilleen.

Lähes kaikilla Hämeenlinnan valtuustoryhmillä on yhteinen ongelma: uskottava johtajuus on kadoksissa. SDP:ssä on politiikkaan paluutaan tekevän Iisakki Kiemungin kokoinen aukko. Sunny Car Center on yhä iso rasite paluun tiellä. Rohkea miehen työ paluu olisi ja repisi monet pelihousut.