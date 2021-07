Vanhustenhoidon tilanne herättää huolta

Hyvää hoitoa peräänkuulutetaan, mutta realiteetit ovat toiset. Hämeenlinna painii samojen ongelmien kanssa kuin moni muukin kunta: työntekijäpula on krooninen.

Läpi suomalaisen yhteiskunnan tuntuu kulkevan yhteisymmärrys siitä, että vanhukset on hoidettava hyvin. Vanhustenhoito on esillä myös poliitikkojen puheissa ja lupauksissa vaaleista ja vuodesta toiseen.

Silti huoli vanhustenhoidon huonosta tilasta tuntuu olevan ikiliikkuja, joka pulpahtaa pintaan jatkuvasti. Viime viikolla tilannetta Hämeenlinnan kaupungin hoivayksikössä kuvattiin Hämeen Sanomissa mielipidekirjoituksessa, jonka sisällön kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg allekirjoitti haastattelussa.

Tämä kertoo tietysti myös aiheen tärkeydestä: koska asian halutaan olevan kunnossa, epäkohtia halutaan nostaa esiin uudelleen ja uudelleen.

Sinnikäs asioiden pitäminen esillä onkin kenties ainoa mahdollisuus tilanteen parantamiseen, vaikka muutokset tuntuvat hitailta.

Vaikka on kyettävä näkemään metsä puilta ja erottamaan yksittäistapaukset yleisestä tilanteesta, on myönnettävä, että vanhustenhoidossa riittää ongelmia. Niistä kroonisin on työvoimapula, jota sosiaali- ja terveysjohtaja Lindberg kuvailee ”pirulliseksi”.

Lindbergin mukaan varsinkin kotihoidossa esimerkiksi Lammilla, Hauholla ja Tuuloksessa ”mennään ihan rajalla, että pystytäänkö tuottamaan palveluita”. Se kuulostaa todella huolestuttavalta.

Hämeenlinna ei ole hoitajapulan kanssa yksin, vaan ongelma piinaa alalla laajasti.

Elämä hoitolaitoksissa on jatkuvaa tasapainoilua lain vaatiman hoitajamitoituksen kanssa. Tilanne mutkistuu entisestään, kun hallituksen päätöksellä työntekijöiden vähimmäismitoitusta asiakasta kohti nostetaan nykyisestä 0,55:stä asteittain 0,7:ään huhtikuuhun 2023 mennessä.

Tätä varten Hämeenlinnan alueella tarvitaan noin sata uutta työntekijää.

Katseet onkin käännettävä ulkomaille. Lindberg sanoo, että hoitajarekrytointien valmistelu Suomen rajojen ulkopuolelta on käynnistettävä heti kesälomien jälkeen.

Sormia napsauttamalla se ei tapahdu, sillä hoitajien saaminen ulkomailta Hämeeseen kestää ainakin vuoden. Sitä suuremmalla syyllä se on aloitettava mahdollisimman pian.