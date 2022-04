Vapaan maailman vahva puolustuspuhe: "Tekin pelastitte oman maanne Stalinin hyökkäykseltä" – Vanhanen: "Ei ole kysymys siitä, voittaako Ukraina, vaan siitä, milloin se voittaa"

Pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, ettei tiedä, onko hän pian enää hengissä. Silloin hän puhui EU-maiden johtajista koostuvalle Eurooppa-neuvostolle.

Perjantaina oli sodan 44. päivä. Zelenskyi on hengissä ja johtaa maansa taistelua häikäilemätöntä hyökkääjää vastaan. Perjantaina presidentin yleisö oli Suomen eduskunta ja samalla koko Suomi.

Zelenskyin päätehtäviä on hankkia maalleen sellaista tukea, jotta voitto etukäteen ylivoimaiseksi arvioidusta hyökkääjästä on mahdollinen.

Hän on pyytänyt väsymättä pikaista sotilaallista apua ja tehokkaita pakotteita Venäjää vastaan: “Meille on sanottu, että odottakaa. Me emme voi odottaa!”

Ukraina ei tosiaankaan voi odottaa. Tämä koskee nyt aivan erityisesti Venäjän energiasta juoksevien rahahanojen sulkemista.

Tuntee hyvin Suomen tilanteen

Ukrainan urhoollisen taistelun ruumiillistuma tuntee hyvin Suomen tilanteen – ja historian Venäjän rajanaapurina. Hän osaa myös vedota vangitsevasti kuulijoidensa tunteisiin. Perjantaisessa puheessaan hänen ei olisi edes tarvinnut, koska järkyttävän julmat tosiasiat puhuivat jo yksin puolestaan.

Venäjä ei ole ylivoimainen missään muussa kuin julmuudessaan.

Ohjushyökkäyksessä tavalliselle rautatieasemalle – tavalliselle rautatieasemalle, kuten Zelenskyi toisti – on kuollut kymmeniä ihmisiä. “Tämä sama voi tapahtua teidän kaupungeissanne.”

Kuten Zelenskyi mainitsi, sodassa ei ole kysymys vain Ukrainasta, vaan sodan lopputuloksella on jopa ratkaiseva merkitys kaikkien Venäjän rajanaapureiden tulevaisuudelle.

“Tekin pelastitte oman maanne Stalinin hyökkäykseltä.” Ukraina on nyt hyvin samankaltaisessa tilanteessa kuin Suomi oli talvisodassa.

Suomelle osansa jälleenrakennuksessa

Presidentin puhe ei olisi ollut niin täydellinen, jos hän ei olisi vedonnut Suomeen myös tulevassa Ukrainan jälleenrakennuksessa. Ukrainan koululaitos on joutunut sodan runtelemaksi. Suomalaiset voivat hyvin olla rakentamassa sen uudelleen raunioiden keskeltä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi päätti perjantaisen historiallisen, vapaan maailman puolustuspuheensa: “Ihmisten sydämet ovat lempeät. Vihan pitää hävitä!” Sen osuvammin ei voi sanoa.

Matti Vanhanen vastasi vaikuttavasti

Hyvin vaikuttava oli puheen jälkeen eduskunnan puhemiehen, Matti Vanhasen, lyhyen vastauksen ydin: “Ei ole kysymys siitä, voittaako Ukraina, vaan siitä, milloin se voittaa.”

Suomi on nyt, mikäli mahdollista, aikaisempaa vieläkin sitoutuneempi Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseen. Se tarkoittaa torstaiseen Nato-ministerikokouksen viestiin yhdistyneenä Suomen aseman pysyvää lujittumista – osaksi sodan pikaista päättämistä ja tiukempia pakotteita vaativaa rintamaa – ja myös kohti läntistä puolustusliittoa. Suomi ei voi saada toivottavasti pikaisen Nato-jäsenyyshakemuksensa tueksi sen vahvempaa puoltolausetta kuin sai torstaina Brysselistä.