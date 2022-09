Varhaiskasvatuksen pitää palvella perheitä – Suojellaanko Hämeenlinnassa lasten vähentyessä kunnallisia päiväkoteja?

Hyvin ja kuntalaisia kuunnellen järjestetty varhaiskasvatus on kunnan tärkeä käyntikortti sen houkutellessa uusia asukkaita. Näin pitäisi olla Hämeenlinnassakin. Kovin hyvää vaikutelmaa ei varsinkaan ulospäin anna se, että yksityisten päiväkotien ja kaupungin perustavanlaatuisen kiistan ratkaisemiseen tarvitaan Hämeenlinnan hallinto-oikeutta.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen kuuluu hyvin pitkälle kunnan tehtäviin, mutta on jo pitkään ollut päivänselvää, että yksityisillä palveluntuottajilla on myös oma osuutensa, jos palveluista halutaan monipuolisia.

Hämeenlinnan kiistassa on karkeasti kysymys siitä, kumman tarve ohjaa: perheiden vai kaupungin organisaation?

Vähintäänkin siinä huomautuksessaan valittajat ovat olleet oikeassa, että palvelusetelin nimenomainen tarkoitus on mahdollistaa valinnan vapaus. Nyt siltä ei Hämeenlinnan tapauksessa todellakaan vaikuta, jos on menty siihen suuntaan, että lähinnä suojellaankin lasten vähentyessä tyhjilleen jääviä kunnallisia päiväkoteja. Lapsiperheillä on oikeus vaatia parempaa.

Yksityisiä päiväkoteja on perustettu, ei suinkaan vain tarvittaessa käyttöön otettavaksi varajärjestelmäksi tai “paisuntakattilaksi”, vaan aidoksi vaihtoehdoksi palveluiden tarvitsijoille. Yksityisen päivähoidon on eri yhteyksissä voitu todeta tulevan myös veronmaksajille kunnallista edullisemmaksi.

Kysymys on kiertelemättä myös bisneksestä.

Liiketoiminnallisin periaattein toimiville yrityksille on kestämätöntä, jos varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöä koskevia pelisääntöjä muutetaan kunnallisia päiväkoteja suosiviksi: pakotetaan perheitä. Se on aika väkivaltaista asiakasohjausta, jossa lapset ovat lähinnä pelinappuloita.

Hämeenlinnan kiistassa on perinteiset ideologiset taustansa, jotka koskevat suhtautumista yksityiseen palvelutuotantoon.

Vasemmistopuolueiden tapana on ollut suosia kunnallisia palveluita, usein perustellusti. Kokoomus on profiloitunut valinnanvapauden ja yksityisten palveluiden puolustajaksi.

Asiassa istutaan myös kaksilla jakkaroilla, kun kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu on päiväkotiyrittäjä ja johtaa kaupungin yksityisten päiväkotien yhdistystä. Puolueen aktiiveilla on muutenkin vahvat perinteet päiväkotibisneksessä.

Hallinto-oikeuden tuleva päätös on valtakunnallinen ennakkotapaus. On olennaista selvittää, kumpi osapuoli on juridisesti oikeasssa. Vielähän sitä ei voi ennakoida.