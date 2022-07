Vauvamäärä romahti ja ajaa ikärakennetta kovin kaltevalle pohjalle

Tää surullist on kertomaa: Suomessa syntyi tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vähemmän vauvoja kuin koskaan vuodesta 1900 alkaneen mittaushistorian aikana. Edellisvuoden alkupuolesta laskua oli noin 2450 henkeä.

Koronakausi loi hetken uskoa, että 2010-luvulla syventynyt syntyvyyden laskusuunta olisi taittunut, mutta elpyminen ei tänä vuonna enää jatkunut. Kokonaishedelmällisyysluku notkahti taas mittaushistorian alhaisimpien lukujen joukkoon.

Jotta väestökehityksessä murhetta riittäisi, kuolleisuus nousi tammi-kesäkuussa vuoden takaisesta lähes 3200 hengellä. Näin niin sanottu luonnollinen väestönkehitys on ennätyksellisen alhaalla. Liekö syynä korona vai ylösalaisin oleva väestöpyramidi, mutta syntyneitä oli puolessa vuodessa jo liki 8700 vähemmän kuin kuolleita.

Suomen ikärakenne on joka tapauksessa kaltevalla pohjalla. Niiden kuntien määrä, joissa syntyvyys lyö kuolleisuuden, on vuosikymmen vuosikymmeneltä vähemmän. Hyvää kehityksessä on vain se, että ikäihmiset ovat entistä paremmassa kunnossa

Maamme väkiluku kasvoi tammi–kesäkuun aikana kyllä muutamalla tuhannella, mutta siitä on kiittäminen voimakas muuttovoitto ulkomailta. Ei ole tosin takeita, kuinka kauan tämä trendi jatkuu.

Kokonaisnettomuuton voittajia ovat edelleen Uusimaa ja Pirkanmaa.

Väestötappio koettelee etenkin Kymenlaaksoa, Lappia ja Kainuuta.

Kuntien välinen muutto tasaantui hiukan alkuvuodesta.

Maakunnittaisten ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi tammi–kesäkuussa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Kanta-Häme ei ole yltänyt uudestaan vahvalle nousu-uralle, mutta kuuluu maakuntiin, jotka saivat voittoa maakuntien välisessä muutossa. Maakunnan väestö voi tällä tietoa kasvaa vain muualta tulevan muuttoliikkeen varassa.

Isommat ilonaiheet ovat Kanta-Hämeen kunnissa alkuvuoden väestötietojen perusteella vähissä. Merkille pantavaa on, että Janakkalan ja Forssan keskinäinen kamppailu taitaa kohta kääntyä Janakkalan eduksi. Janakkalan suunta on ylöspäin ja Forssan alaspäin ja eroa on Forssan hyväksi noin 120 henkeä.

Kanta-Hämeellä ei ole varaa laskea asukaskehitystään ”varman” muuttovoiton varaan, vaikka sijainti onkin keskeinen. Muuttovoitto vaatii jatkuvaa hereilläoloa. On tärkeää markkinoida näkyvästi työpaikkoja ja asuinmahdollisuuksia sekä kehittää palveluja vastamaan huomispäivän tarpeita.