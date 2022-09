Venäläiset äänestävät jaloillaan – Rajan yli Suomeen pyrkivien määrä voi ryöpsähtää

Putinin julistaman osittaisen liikekannallepanon tarkoituksena on vahvistaa rikollisen hyökkäysjoukkon vahvuutta 300 000 reserviläisellä. Ei ole kulunut viikkoakaan, kun määrä alkaa tulla täyteen, mutta tasan toiseen suuntaan kuin oli Putinin tarkoitus. Riippumattomaksi mainittu Novaja Gazeta kertoo (HS 26.9.), että 261 000 miestä on lähtenyt Venäjältä keskiviikon ja lauantai-illan välisenä aikana. Nyt luku on jo paljon korkeampi, koska pako jatkuu.

Suomessa on edelleenkin väännetty venäläisistä matkailijoista, kun nyt on kysymys on ihan eri asiasta. Miten suhtaudutaan jaloillaan Putinin sotapolitiikkaa vastaan äänestäviin asevelvollisiin ja sotilaisiin, entisiin tai nykyisiin? Ratkaiseva kysymys kuuluu: miten heittää eniten kapuloita Putinin rattaisiin?

Rajavartiolaitoksen mukaan jonot kaakkoisen Suomen rajanylityspaikoilla ovat olleet vielä aika maltillisia. Sunnuntaina rajanylityspaikkojen yli saapui 8314 venäläistä. Rajan yli pyrkivien määrä voi ryöpsähtää.

Sotaa vastustava liikehdintä on muutoinkin monin tavoin vahvistunut Venäjällä. Mielenosoituksista, pidätyksistä ja ylipäätäänkin Venäjän tapahtumista saadut tiedot ovat hajanaisia ja tulkinnanvaraisia. Isot kansanjoukot ovat kuitenkin vielä aloillaan ja odottavalla kannalla.

Venäjällä käydään taistelua median hallinnasta. Hallinnon kontrolli on ilahduttavasti rakoillut. Jopa Venäjän valtiollinen tv-kanava Russia Today on kritisoinut liikekannallepanon toteutusta (Yle 24.9.)

Liikekannallepano viipyi erittäin pitkään, koska sitä osattiin pitää riskinä ilmeisesti myös Putinin hallinnon piirissä. Nyt nuo kaikki riskit ovat käymässä toteen korkojen kanssa ja ehkä räjähtämässä itsevaltaisen sotapolitiikan silmille.

Putin painottamalla painotti, että liikekannallepano on osittainen. Jäi kuitenkin koko maailmalle ja myös venäläisille reserviläisille epäselväksi, mitä “osittaisella” tarkoitettiin. Se oli näytöstä ja retoriikkaa, jonka merkityksen avaavat vasta myöhemmät tapahtumat. Kutsuntoihin on kerrottu joutuneen myös palveluskelvottomia. Myös pakenevien joukossa saattaa olla sellaisia, joita liikekannallepano ei edes koske. Nyt käsillä on vain kaikkinainen sekaannus.

Paon yltyminen pakottaa Putinin reagoimaan. Toistaiseksi tiedot rajojen sulkemisesta asevelvollisuusikäisiltä miehiltä on kiistetty, mutta joidenkin lähteiden mukaan rajat ollaan sulkemassa keskiviikkona itäisen Ukrainan valheellisten kansanäänestysten jälkeen. Kansanäänestykset ovat Putinin tapa pönkittää mielettömiä väitteitään, joiden mukaan Venäjä on uhri.