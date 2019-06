Vetovoimaa on, kun vahvuuksiin luotetaan

On järkeä, on kuntoa, kun toimeen tartutaan, lauletaan Hämäläisten laulussa. Paino on vahvasti sanalla kun myös arvioitaessa Kanta-Hämeen tulevaisuutta.

Taantuvan väestökehityksen kanssa kamppaileva Kanta-Häme on saanut uutta toivoa, tai ainakin pilvien välistä jonkinlaisen kesäisen toivonpilkahduksen.

Maakunnan väestökehitys on vihdoin kääntymässä plussan puolelle (HäSa 28.6. sivu A6).

Määrät ovat suhteellisen pieniä ja niukka muuttovoitto lasketaan edelleenkin vain kymmenissä, mutta tärkeintä onkin käänne. Maakuntaan muuttaa väkeä enemmän kuin täältä pois ensi kertaa vuosiin.

Toimeen täytyy tarttua nyt, eikä 15. päivä.

Sijainti saa jäädä omaan arvoonsa. Se ei katoa mihinkään, vaikka kasvukäytävistä ei toitotettaisikaan. On keskityttävä omaleimaisuuteen, sellaisiin asioihin, joita muualla ei ole, ei edes siellä käytävän päissä.

Tämä on maailman ainoa Häme, missään muualla ei ole hämäläistä luontoa, historiaa ja ihmisläheistä nykypäivää. Palvelut ovat itsestäänselvyys. Niiden pitää toimia, kuten elinkeinopolitiikankin. Tarvitaan työpaikkoja luovia yrityksiä.

Tapahtumat ja ihmisten vapaa-aika eivät saa jäädä paitsioon. Ne ovat aivan keskeinen vetovoimatekijä.

Kantahämäläistä oletettua jähmeyttä on verrattu usein aktiiviseen Seinäjoen seutuun eli Etelä-Pohjanmaahan.

Kuluneena viikonloppuna Seinäjoen on täyttänyt Provinssirock. Festivaali on kuin isäntäkaupunkinsa, menestystarina.

Tänä kesänä on lakeuksien kaupungissa heittäydytty peräti hempeyslinjalle, silti sopivasti uhoten.

Seinäjoki on julistautunut, ei enempää eikä vähempää kuin avaruuden pääkaupungiksi. Lisäksi ja vastapainona kaupungissa raportoidaan hyvinpitelyitä ja vannotaan kaiken hyvän ja rakkauden nimiin. Jussipaidan salmiakkikuviokin on korvattu sydämillä.

Tyhjänpäiväistä hömppää? Sitäkin ehkä, mutta Seinäjoen vetovoima jatkaa todennäköisesti vain kasvuaan.

Somekanavien merkitys on arvaamaton, kuten senkin, että somessa sanotaan taas tänäänkin ja paikkakunnasta riippumatta, että täällä ei koskaan tapahdu mitään. Joku senkin aina uskoo ja jakaa.