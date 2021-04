Viivyttelikö maakunnallinen pandemiaryhmä ravintoloitsijoiden kustannuksella? – Nyt meillä on tiukimmat mahdolliset ravintolarajoitukset, vaikka ilmaantuvuusluku on paras aikoihin

Maakunnallisen pandemiaryhmän pitää miettiä muutakin kuin terveydenhuollon kantokykyä. On tärkeää, että paikalliset ravintolat saataisiin pian laajemman aukioloajan piiriin.

Koronan leviämisvaihe on päättynyt Kanta-Hämeessä.

Siitä on kiittäminen kaikkia maakunnan asukkaita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan rajoituksia ja toimineet ohjeiden mukaan.

Leviämisvaihe kesti neljä ja puoli kuukautta ja koetteli välillä kantahämäläisten oikeustajua, koska muissa maakunnissa tartuntalukuja tulkittiin paljon löyhemmin kuin Kanta-Hämeessä.

Koronaepidemian hillitsemisessä on pitkälti kyse oikeasta aikataulutuksesta, jotta rajoitustoimet purevat taudin leviämiseen. Maakunnassa on pikemminkin oltu yltiövarovaisia ja tehty rajoituksia ennakoivasti kuin eletty veitsi kurkulla. Huolena on ollut etenkin terveydenhuollon kantokyky.

Tiukat toimet ovat kantaneet hedelmää. Nyt olemmekin tilanteessa, että voimme ottaa pieniä askeleita kohti normaalimpaa arkea.

Maakunnan elinvoimalla on merkitystä

Tuliko pandemiaryhmän päätös siirtymisestä leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen liian myöhään?

Sitä voi jossitella. Samana päivänä, perjantaina sosiaali- ja terveysministeriö antoi ohjeensa maanantaina avaaville ravintoloille.

Asetuksen mukaan Kanta-Häme on edelleen pahimpia epidemia-alueita ja täällä on sen vuoksi tiukimmat mahdolliset aukiolorajoitukset Uudenmaan tyyliin. Ruokaravintoloiden ovet suljetaan kello 19, anniskeluravintoloiden kello 18.

Ravintolat pakotetaan kiinni jo ennen illallisaikaa. Se on saanut ravintoloitsijat raivon partaalle.

Entä jos pandemiaryhmä olisi jo viikko sitten määritellyt Kanta-Hämeen palanneen leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, olisivatko paikalliset ravintolat samalla viivalla vaikkapa Etelä-Pohjanmaan kanssa?

Ministeriön mukaan alueiden rajoituksia muutetaan epidemiatilannetta vastaaviksi viikoittain, ensimmäisen kerran kuitenkin kahden viikon kuluttua. Toivottavasti todella näin on, sillä juuri nyt tilanne näyttää Kanta-Hämeen osalta hyvältä. Jos sama tahti maakunnassa jatkuu, voisimme pian olla perustasolla.

Toivottavasti myös maakunnallinen pandemiaryhmä näkee, että määrityksillä on väliä maakunnan elinvoimaan ja työllisyyteen.