Ydinsodan uhkan ei pitänyt koskaan palata

Kun ydinasevalta käy häikäilemättömästi suvereenin valtion kimppuun, on asetelma jyrkästi epätasapainossa.

Häviölle joutuminen on vain lisännyt venäläisiä räikeyksiä. Ukrainan miehitettyjen alueiden valekansanäänestysten tarkoitus oli luoda pohjaa väitteelle, jonka mukaan Venäjä on hyökkäyksen uhri, ja edelleen putinilaisittain: “Venäjä puolustaa alueitaan kaikin keinoin.” Ainoa puolustautuja on vapaa Ukraina!

Sananmukaisesti “kaikkiin keinoihin” on luettava myös ydinaseet. Peiteltyäkin uhkausta on tulkittava pahimman vaihtoehdon mukaan, vaikka se onneksi onkin erittäin epätodennäköinen.

Ydinasekokeet ovat mahdollisia. Niiden tai muiden pitkällekään vietyjen provokaatioiden ei saa antaa ahdistaa. Kun sota pitkittyy, riskit kasvavat.

Putin on yhä tiukemmin selkä seinää vasten, kun Ukrainan sotamenestys jatkuu kohti jo häämöttävää voittoa.

Taktiset ydinaseet olisi äärimmäinen keino, jolla tuhoa kohti vaappuva diktaattori voisi yrittää kääntää sotamenestystään.

Tiellä on kuitenkin useita esteitä. Länsi, Nato ja Yhdysvallat joutuisivat silloin puuttumaan sotaan. Sitä Putinkaan ei voi haluta ja vaarantaa itsensä lisäksi omia kansalaisiaan täysin arvaamattomalla tavalla. Toistaiseksi ei sittenkään sodita Venäjän olemassaolosta.

Venäjän surkea armeija on epäonnistunut Ukrainassa lähes kaikessa. Onnistuisiko se ylipäätään käyttämään ydinaseita? Ovatko nekin pelkkää bluffia?

Valheiden ja vääristelyiden vyöry on jatkunut jo pitkään. Vähäisinkin luottamus Venäjään ja Putinin puheisiin on poissa.

Ydinsodan uhka, jonka ei pitänyt koskaan palata, on koettu ahdistavana suomalaisessakin elämänmenossa. Kuuban kriisi pian päivälleen 60 vuotta sitten vuoden 1962 syksyllä sai maailman pidättämään hengitystään. Neuvostoliitto toi ydinohjuksiaan Kuubaan aivan Yhdysvaltain etupihalle. Onneksi löytyi ulospääsy tilanteesta.

Venäjä on Neuvostoliiton perillinen, mutta suurvallan asemaa sillä ei kuitenkaan ole, on vain venäläisten oma käsitys “suuresta ja mahtavasta”.

Toinen valhevaltio ja sopivasti ainoa Putinin tukija, Pohjois-Korea pullistelee ohjuskokeillaan ja ydinasevaltion statuksellaan.

Osa Putinin propagandistista esiintymisistä on jätettävä omaan arvoonsa. Hänen tarkoituksensa on omien kansalaistensa manipulointi, mutta sisältö on muutenkin informaatiovaikuttamista, jonka voi vaieta kuoliaaksi. Kulissit ovat tuomittuja romahtamaan.