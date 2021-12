Yhteiskunnan kantokyky on vaarassa omikronvariantin herkän levinnäisyyden vuoksi – Joulu otetaan vastaan jälleen poikkeusoloissa

Hallitus kokoontuu pohtimaan koronarajoituksia. Yhteiskunnan kantokyky on vaarassa omikronvariantin herkän tarttuvaisuuden vuoksi.

Hallitus kokoontuu tänään tiistaina keskustelemaan pahentuneesta koronatilanteesta Suomessa.

Todennäköistä on, että hätäjarrua painetaan. Rajoituksia on luvassa muun muassa ravintoloihin ja koronapassista luovutaan hetkellisesti. Mahdollista on myös se, että koululaisten joululoma jatkuu oletettua pidempään.

Aikaisemmin näytti vahvasti siltä, että rajoituksia ei haluta tiukentaa ennen joulua. Näin turvattaisiin muun muassa Lapin matkailusesonki, joka on loppuunmyyty. Muutoksia saattaa silti nyt olla tulossa, koska omikron leviää nopeammin kuin on oletettu.

Viime viikolla Hollanti ilmoitti panevansa kaikki paikat kiinni lukuun ottamatta ruokakauppoja ja apteekkeja. Tanska tekee samoin. Itävalta toimi näin jo aikaisemmin, kun omikronmuunnos levisi kulovalkean tavoin. Britanniassa on myös koettu ennätyspäiviä viikonloppuna ja siellä pelätään julkisten palveluiden romahtavan, kun sairastuneita on niin paljon.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen arvioi viime viikolla, että pääkaupunkiseudun tilanne leviää Kanta-Hämeeseen 1–2 viikossa. Koronan viides aalto onkin täällä jouluna ja tammikuun alussa.

Omikronvariantti tarttuu muita muunnoksia paljon nopeammin ja herkemmin. Rokotetut voivat myös kantaa sitä tietämättään ja näin tartuttaa kanssaihmisiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi (IS 20.12.), että omikron on vaarallisuusasteikolla samalla tasolla kuin deltavirus, mutta sen vaarallisuus piilee taudin nopeassa tarttuvuudessa.

Se voi taas vaarantaa yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, kuten sähköntuotannon, elintarviketeollisuuden toimivuuden ja kuljetusalan.

Tämä tieto asettaa hallitukselle paineita ottaa rajoituksia käyttöön mahdollisimman nopeasti. Todennäköisesti silti joulua vietetään, kuten viime vuonnakin välttäen perheen ulkopuolisia kontakteja. Kansalaisia kannustetaankin juhlimaan perhepiirissä ja tekemään kotitestejä ennen tapaamisia.

Nyt tärkeää onkin välttää ylimääräisiä kontakteja ja pitää maltti, vaikka tilanne alkaakin olla tuskastuttava.