Yhteistyön sujuminen joutuu läpivalaisuun

Äänestykseen uudesta hallituksesta eduskunnassa huipentuva poliittinen syksy on ollut hengästyttävä. Hallitus on kaatunut, eläköön uudistunut hallitus, joka on perustaltaan ja ohjelmaltaan sama kuin aikaisempi.

Parlamentaariset voimasuhteet ovat viime vaalien jäljiltä muuttumattomat. Se ei kuitenkaan sulje pois muutoksia.

Opposition tehtävä on tuoda esille vaihtoehtonsa. Nyt siihen tarjoutui harvinaisen hyvä tilaisuus. Seuraavaksi marssijärjestys taas normalisoituu.

Päätöksenteko ei saa halvaantua, vaikka poliitikot näyttävätkin välillä asemiinsa halvaantuneilta ja politiikka arvottomalta peliltä.

SDP:n ja keskustan syöksy mielipidemittauksissa vaikutti tehtyihin ratkaisuihin, mutta vain taustalla. Demarit olivat sellaisessa myllerryksessä, että tuskin kenelläkään kävi edes mielessä, että nythän puolueella on tilaisuus kirkastaa ilmeensä. Niin lopulta kävi.

Uusi ykköspoliitikko Sanna Marin kerää runsaasti myönteistä huomiota. Se näkynee pian myös kannatusmittauksissa. Tuoreet kasvot vetävät, mutta pääministerin kuherruskuukausi ei ole loputon. Tarvitaan omia oivaltavia avauksia.

Pääministeri Marinin ensimmäinen onnistumisen edellytys on omien jakamaton tuki. Rakoiluun ei ole varaa, mikäli demarit aikoo pärjätä pääministeripuolueena. Etenkin työmarkkinasyksyn avainroolissa olevan ay-kentän on löydettävä malttinsa.

Marinin alkumatkan koetinkivi on kolhuja saanut yhteistyö keskustan kanssa. Akseli Marin– Katri Kulmuni (kesk.) on saatava toimimaan. Poliittiset vastustajat ja julkisuus läpivalaiset jatkuvasti kaikki mahdolliset epäonnistumiset.

Kaiken pohjana oleva talous- ja työllisyyspolitiikka ei onnistu itsekseen. Hallituksen ohjelmaa on sanottu perustellusti epärealistiseksi, mutta toistaiseksi sen toteutuminen on iso kysymysmerkki. Antti Rinteen hallitus ei päässyt alkua pidemmälle.

Maanantaina työmarkkinoilla iski päälle kova arki, kun Teollisuusliiton lakot alkoivat. Hallitus ei ole työmarkkinariidoissa osapuoli, mutta vastuunsa poliitikkojen on tunnettava: on luotava edellytyksiä sopimiselle, ei riitelylle.