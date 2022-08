Yleisurheilu syntyi uudelleen – Esimerkin voima on valtava: suomalainen voi taas voittaa

Saksan Münchenissä päättyneitä yleisurheilun euroopanmestaruuskilpailuja edelsivät kovat suomalaisodotukset. Mikään niistä ei ollut liikaa, ei edes se, että Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani lupasi kantaa henkilökohtaisen vastuun, jos tänä kesänä ei tule Suomeen arvokisamitalia.

Tulos tai ulos on suomalaisessa urheilussa ja yhteiskuntaelämässä uutta, tässä tapauksessa aitoa kymmenottelijan urheilija-asennetta.

Eugenen MM-kisoissa merkit olivat selvät. Merkittävää edistymistä oli tapahtunut, kun etenkin nuoret naisurheilijat ovat edenneet lajeissaan laajalla rintamalla.

Skeptikot “tiesivät”, että uudet kisat ovat aina uusi tilanne, ja menestyminen vaatii huippu-urheilussa erittäin hyvää onnistumista. Edes pelkkä suorituskyky ei riitä, vaan onnistuminen on hyvin monen fyysisen ja psyykkisen osatekijän sekä olosuhteiden summa.

Paljon on tehty oikein, vaikka vielä ollaankin esimerkiksi Norjan perässä. Vuonomaan suuntaankaan ei tarvitse kuitenkaan enää vilkuilla kateellisena.

Yksi merkittävimmistä yksityiskohdista saattaa liittyä Sami Itanin peräänkuuluttamaan urheilijan ja valmentajan yhteistyön tukemiseen. Se on sitä perustaa, jollaa luodaan lahjakkuuksille edellytykset huipulle nousemiseen.

Tarvittiin lopulta vain yksi Wilma Murto myöhäisessä Münchenin illassa ja kaikki oli muuttunut: meillä oli taas voittaja.

Ei tiennyt Murto hypätessään korkealla killuneen riman yli, mitä lopultakin teki.

Paluu kultakantaan monen tuskaisen mitalittoman kisarupeaman jälkeen merkitsee suomalaisen yleisurheilun syntymistä uudelleen. Tasan samaa voidaan sanoa kilpailuaan suvereenisti hallinneesta Topi Raitasesta 3000 metrin estejuoksussa. Suomalainen kestävyysjuoksu on täällä taas! Mikä parasta, kisat saivat huipentua siihen aina niin odotettuun ja uljaaseen: keihäänheittoon.

Voidaan aivan aiheestakin kritisoida yksittäisten urhelijoiden nostamista kansallissankarin asemaan. Nyt ei ole sen aika. Joskus on vain nautittava. On osattava erottaa tilanteet, joissa meillä on kerrankin vastaansanomattomia esikuvia varsinkin lapsille, mutta myös kaikille muille elämässä eteenpäin suuntaaville ihmisille.

Usko suomalaisiin menestymismahdollisuuksiin on aivan toisella tasolla kuin pitkään aikaan. Esimerkin voima on valtava. Nyt sen pitää antaa vain levitä laajalle ja vaikuttaa vapaasti suomalaiseen urheiluelämään, jonka perustana on edelleen urheiluseuroissa tehtävä nuorisotyö.