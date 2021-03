Ylioppilaskirjoituksiin on ladattu paljon paineita, kun ainoastaan kirjoitusten arvosanoilla on merkitystä jatko-opintoihin pyrkiessä

Suurin osa opiskelijoista on toiminut esimerkillisesti. Lukiolaiset joutuvat yhä aikaisemmin päättämään, mihin kirjoituksissa satsaavat ja se aiheuttaa paineita.

Ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina vielä sekavammassa olotilassa kuin vuosi sitten.

Lukioissa on tehty hartiavoimin töitä, jotta kirjoitukset voidaan järjestää kouluissa turvallisesti. Moni abiturientti on elänyt esimerkillisesti ja välttänyt ihmiskontakteja, jotta pääsisi osallistumaan kokeisiin.

Osa on kuitenkin viis veisannut suosituksille. Esimerkiksi Hämeenlinnan seudulla abiturientit ovat pitäneet lukulomallaan parinkymmenen hengen juhlia, joista on lähtenyt tartuntaketjuja.

Facebook-keskusteluissa opiskelijoiden kesken on kannustettu lievästi oireilevia ylioppilaskokelaita, etteivät he menisi koronatesteihin, jotta kanssakirjoittajia ei asetettaisi karanteeniin ja kirjoitukset eivät menisi ohi.

Ajatuksen on tyrmännyt täysin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

Hän on julkisesti toivonut, että abit ottaisivat koronatilanteen tosissaan ja hakeutuisivat koronatesteihin. Muuten vaarantuvat paitsi opiskelukaverit myös opettajat ja läheiset ihmiset.

Moraalisaarnojen aika ei ole nyt, mutta vastuullisuutta on syytä perätä myös opiskelijoilta.

Ylioppilaskirjoitusten arvosanat painavat jatko-opiskeluihin pyrkiessä yhä enemmän. Sen sijaan numerotodistuksella ei ole enää oikeastaan mitään arvoa jatko-opintoihin hakiessa.

Tämä muutos aiheuttaa ylioppilaskirjoituksiin entistä enemmän paineita. On onnistuttava.

Nyt on myös tiedettävä jo lukion ensimmäisen vuosikurssin kursseja valitessa, mitä haluaa kirjoittaa ja mihin aineisiin panostaa. Tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä onkin tehtävä paljon aikaisemmin kuin ennen.

Ylioppilaskirjoitukset ovat abiturienttien elämässä ainutlaatuista aikaa.

Korona-aika on kuitenkin opettanut, että mikään ei ole niin varmaa kuin jatkuva epävarmuus. Siihen nuortenkin on vain valitettavasti sopeuduttava, mutta he tarvitsevat siihen tukea.

Onneksi sentään kirjoittaa voi myös syksyllä. Se ei ole kuitenkaan sama asia, jos on valmistautunut kokeisiin nyt.