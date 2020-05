Yritysten tukeminen on ihmisten ja työllisyyden etu

Hämeen alueen yrityksistä yli 60 prosenttia arvioi hallituksen hoitaneen talouskriisiä melko tai erittäin huonosti. Vakava viesti on vihdoin otettava tosissaan.

Koronakriisin keskellä kärvistelevät yritykset ovat juuri nyt kovilla pienistä kivijalkaputiikeista, ruokaravintoloista ja parturi-kampaamoista suuriin, jopa jättiluokan yrityksiin.

Vain harva yritys varsinaisesti hyötyy korona-ajasta.

Pelkona on, että kriisin ensi vaiheen jälkeen yrityksiä on kaatunut tai ne ovat työllistämisnäkökulmasta ainakin alkuun liian heikossa kunnossa. Puskureita ei ole ollut tai ne ovat syöty.

Siksi tervettä liiketoimintaa on yritetty pelastaa, vaihtelevalla menestyksellä ja vaihtelevin keinoin.

Kohuissa ryvettynyt Business Finland on myöntänyt koronatukea pääosin säädösten mukaisesti, todettiin perjantaina työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä. Joissakin yksittäistapauksissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet, ja näihin tapauksiin puututaan.

Business Finlandin ”vääränlaiset” tuet tai helppoheikkien maskikaupat ovat koronavirustaistelussa kuitenkin nyansseja, marginaalivirheitä – vaikka puhuttaisiin miljoonista.

On nimittäin varma, että tässä kriisissä palaa miljardeja euroja, ellei kymmeniä.

Omituinen asia on ollut viimeisen kuukauden ajan myös se vimma, jolla yritystukia on kiihkeästi arvosteltu. Julkisessa keskustelussakin on luotu ideologisiakin mielikuvia, joissa yritystuet valuvat pääasiassa miljonääriomistajien taskuihin tai jotenkin muuten väärään kohteeseen.

Yritystuet – jotka esimerkiksi ravintoloille ovat viivästyneet täysin kohtuuttomasti – tukevat kuitenkin pääasiallisesti kotimaista yhteiskuntaa, työllisyyttä, yritysten mahdollisuutta selvitä hengissä ja innovoida uutta.

Tämä taas on kaikkien kansalaisten ja työllisyyden etu.

Kauppakamarien kyselystä selvisi (HäSa 6.5), että Hämeen alueen yrityksistä yli 60 prosenttia arvioi hallituksen hoitaneen talouskriisin melko tai erittäin huonosti. Tautiepidemiaa hallitus on puolestaan hoitanut yritysten mielestä hyvin.

Kyselyssä lähes kaikki (93 prosenttia) Hämeessä vastanneista yrityksistä kertoi koronaviruksen jo vaikuttaneen tai vaikuttavan tulevaisuudessa yritystoimintaan. Vakava viesti on vihdoin otettava tosissaan.